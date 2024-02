Pjevačica Miach (26) nedavno je rasprodala Tvornicu kulture u Zagrebu i niže glazbene uspjehe. Poznata je po hitu 'Fantazija' koji ima s reperom Gršom (28), a koji je ujedno i dospio do samog vrha Billboardove ljestvice. Detalje o glazbi, suradnji s Gršom i ljubavnom životu otkrila je za Net.hr.

"Bila sam jako ugodno iznenađena i sretna, jer je Billboard ljestvica pravi odraz onoga što ljudi zapravo slušaju i stvarno sam zahvalna da im se toliko sviđa pjesma", ispričala nam je Miach.

Foto: Ana Cindrić Foto: Ana Cindrić

Do suradnje s Gršom došlo je, kako kaže, spontano.

"Gršu poznajem već duže vrijeme i stvarno ga poštujem i kao glazbenika i kao prijatelja. Do suradnje je došlo skroz spontano. Duže vrijeme smo vrijeme pričali da bi htjeli napraviti pjesmu skupa i tako je došlo i do 'Leda' i do 'Fantazije'".

Odlično se slažu, a dosad nije došlo do razmirica.

"Do sada nije došlo do toga, jedino si naravno znamo dati savjet ako mislimo da bi nešto bilo bolje na drugi način", otkrila je.

Dečko ju je osvojio humorom

Miach je kao dijete maštala o tome da postane pjevačica, no kako je odrastala, želja se smanjivala. Kasnije se posvetila pjevanju u kojemu dandanas uživa.

"I jesam i nisam. Kao mala sam htjela biti pjevačica, ali kroz odrastanje su se ti snovi nekako ugasili. S vremenom sam se opet vratila na taj put i drago mi je da se sve tako odigralo", priznala je.

Od kada je u glazbenom svijetu, privatni život joj se nije puno promijenio.

"Promijenio se u smislu da imam priliku raditi ono što volim i svo svoje vrijeme posvetiti muzici, ali ostalo - od prijatelja do svakodnevnog života je i dalje relativno isto", ispričala je.

Miach se u djetinjstvu bavila taekwondoom, za koji kaže da će uvijek biti dio nje. Sada se skroz posvetila glazbi, a najveća podrška su joj obitelj, prijatelji i dečko Mihovil Šoštarić Lockroom (24) koji je producent i tekstopisac. Par se upoznao na partyju 2021. godine.

"Osvojio me humorom", otkrila je.

Miach nema glazbene uzore ni želju za suradnjom s nekim od zvijezda. Želi da se to odvije spontano, kao i dosad.

"Iskreno nemam glazbene uzore, ali netko čiju muziku volim i smatram da su odlični u tome što rade su Rosalia, SZA i Jhene Aiko", ispričala je.

O inozemnoj karijeri ne razmišlja, a svakako će prihvatiti tu ponudu ako joj se pruži prilika.

"Trenutno ne radim aktivno na tome, ali ako se slučajno u budućnosti pojavi prilika, neću je odbiti", rekla je.

Miach je rasprodala zagrebačku Tvornicu kulture, gdje će nastupiti u petak, 8. ožujka i uživo predstaviti jedan od albumskih favorita godine - hvaljeni debitantski album "Insomnia". Neostvarenu želju, kako kaže, nema.

"Za sad ne. Upravo sam rasprodala Tvornicu Kulture, a to je svakako bila jedna od želja, tako da me pitajte nakon koncerta", priznala je.

