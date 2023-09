Pjevačica Mia Negovetić (20) na domaćoj glazbenoj sceni pojavila se dok je još bila djevojčica kada je pjevala "Lijepu našu" 2015. s klapom HRM-a Sveti Juraj na svečanom mimohodu povodom vojno-redarstvene operacije "Oluja".

Tada su joj zaštitni znak bile naočale, no danas, osam godina kasnije, Mia je drastično promijenila imidž.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U srpnju ove godine mlada pjevačica je iznenadile sve novim izdanjem kada je objavila sliku na Instagramu na kojoj je nije lako ni prepoznati. Na fotografiji iz salona pokazala je duge crvene pletenice.

Mia je sada odgovarala na pitanja obožavatelja koje je zanimalo sve o njezinim tetovažama i piercenzima .

POGLEDAJTE VIDEO: Tetovaže su umjetničko djelo, ali imaju svoju cijenu

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Otkrila je da je prvu tetovažu radila na rebrima i da ju je boljela, a radila ju je s 18 godina. "Točan broj ne znam, ali imam lijevu ruku skoro cijelu popunjenu, a ići ću je dovršiti na jesen", rekla je. Pokazala je i dvije tetovaže na desnoj ruci, na bedru lijeve noge i velikog leptira na gornjem dijelu leđa, iza vrata.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što se tiče piercinga, prvi joj je bio na pupku i priznala je da je nisu boljeli i da se o njima itekako treba brinuti.

Mnoge je zanimali zašto se više ne želi prijaviti na Doru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Svi to shvaćaju kao nešto negativno kad kažem da neću više ići, ali ne kažem da je to zauvijek, jer ne mogu znati što će biti u budućnosti, nego to govorim za godinu, dvije, tri. Jako puno sam naučila o sebi u zadnje vrijeme, pogotovo od zadnje Dore na kojoj sam bila i trenutačno mi je cilj napraviti svoj prvi album do kraja, imati nastupe, možda i turneju. Nikad mi nije bio životni cilj otići na Eurosong", istaknula je.

Otkrila je i da živi s dečkom, no nije otkrila lokaciju.