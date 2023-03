Miu Negovetić još uvijek svi pamte kao slatku curicu koja je pobijedila u prvoj sezoni Zvjezdica i pjevala himnu na svečanom vojnom mimohodu, no čini se da je to lagano počinje živcirati.

Mia je, naime, kako bi se "otarasila" imidža slatke curice, najprije promijenila boju kose u crnu, a sada joj je čini se - i to dosadilo pa se obojala u narančasto.

Podsjetimo, prije godinu dana svoju je plavu kosu odlučila obojiti u crno te je stavila pirs i pokazala tetovažu.

O promjeni imidža Mia je progovorila u intervjuu.

"To je možda ljudima teško prihvatiti, s obzirom da sam na sceni od 11. godine. I pretpostavljam da je to možda najveći problem, jer me svi pamte kao malu curicu koja pjeva himnu. U biti je to uvijek neka vodilja ljudima'', rekla je tada.