Mia Begović o Eni 24 godine kasnije: 'Što sam starija, sve mi teže pada'

Na današnji datum, prije 24 godine, neprežaljena glumica Ena Begović tragično je izgubila život u teškoj prometnoj nesreći kod Brača. Iza sebe je ostavila kćer Lanu Radeljak, koja je tada imala svega 45 dana, i sestru, glumicu Miju Begović. Povodom obljetnice Enine smrti, razgovarali smo s njezinom sestrom Mijom, koja se s težinom na duši, a ujedno i sa sjajem u očima, prisjetila sestre koju, iako je nema među nama, vječno čuva u srcu.

Foto: instagram Ena Begović

Glumica (61) je opisala kako joj cijelo ljeto prolazi u mislima na važne datume povezane s Enom – od njezina rođenja, majčinstva, pa sve do dana kada ih je napustila.

"Cijelo ljeto mi prođe njezinim datumima, datumom rođenja, datumom kada je rodila i datumom kada je otišla. Ne volim ljeto, cijelo vrijeme osjećam pojačanu težinu i veću svjesnost da je nema među nama. Nosim je uvijek sa sobom, kao i njezinu publiku i poštovatelje, čak i mlade ljudi koji se javljaju. Mnogi mi šalju poruke potpore u inbox, sada pred 15. kolovoza, obljetnice Enine smrti. To je zaista nevjerojatno. Srce mi se puni ponosom, a što sam starija, sve mi teže pada taj datum", ispričala nam je Mia.

O najdražoj uspomeni

O neprežaljenoj sestri, Mia ima samo riječi hvale. Ena joj je uvijek bila velika podrška, a kao najdražu uspomenu s njom istaknula je trenutak kad je trebala pjevati izuzetno tešku pjesmu na premijeri.

"Uz nju nikada ne volim govoriti 'pokojna'. To mi naprosto ne ide. Ne ide mi po mom osjećanju jer ona je toliko živa u meni, u mojim sjećanjima, u svemu. Ona je uvijek bila izuzetno duhovita, na jedan nevjerojatno inteligentan način", govori nam Mia.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL Mia Begović

"Najdraža uspomena na nju mi je kada sam imala premijeru i morala sam pjevati izuzetno tešku pjesmu. Ena je došla tri dana prije na generalnu probu, znala je da sam van sebe jer je to bilo jako teško savladati. Nakon toga me Arsen Dedić poslao na audiciju za operetu, odgledavši tu predstavu. Ja sam to savladala, ali moja nesigurnost je bila prestrašna. Međutim, sestra mi je poslala cvijeće za sreću kao što je običaj pred premijeru. Napisala mi je: 'Divna si, a propjevat ćeš u raju'. To je Ena. Mislim da sam s time sve rekla kakva je osoba bila", ispričala je.

Sve joj nedostaje

Ena joj nije bila samo sestra, već i prijateljica, s kojom je sve dijelila.

"Sve mi nedostaje. Fali mi njezin poljubac na mom obrazu, potpora koju sam imala u jednoj tako kvalitetnoj osobi. Jako sam ponosna da me izabrala za prijateljicu, ne samo za sestru. Mi smo sestre bile po krvi, a prijateljice po tome što smo dijelile jako slične stavove, bez obzira koliko smo različite bile. Imale smo zajedničku strast, a to je prema umjetnosti, pogotovo prema kazalištu. Nedostaju mi naše priče, naša zajednička kuhanja, naša šutnja. Kad bismo ostale u Zagrebu, tri dana bismo gledale vrhunske filmove i ne bismo progovorile gotovo nijednu riječ. To zajedništvo da s nekime možeš biti u tišini, a da se beskrajno razumijete, to mi se nikada nije dogodilo u životu, osim s Enom. Pogledale bismo se samo i prasnule u smijeh jer smo imale iste asocijativne nizove", rekla nam je.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Lana s tetom Mijom Begović

Mia o svojoj nećakinji Lani (24) govori s ponosom.

"Beskrajno sam ponosna na Lanu, ona je veliko sunce u našoj obitelji. Znam da bi i njena majka bila ponosna na nju", zaključila je.

