Meri Goldašić kada se kamere ugase: 'Radim od 14. godine, ne mogu zamisliti da ovisim o drugome'

Meri Goldašić (31), rodom iz Dalmacije, ali sa stalnom adresu u malom mjestu iz okolice Karlovca, nije samo jedno od najprepoznatljivijih lica među domaćim influencericama – ona je glas koji pažljivo balansira između društvenih komentara i zabavnih anegdota. Bez straha dira teme koje mnogi izbjegavaju, od ozbiljnih društvenih pitanja do trivijalnih tema, a sve s onom vrstom britke iskrenosti koju pratitelji jednostavno obožavaju. Za razliku od brojnih influencera, Meri je postavila jasnu granicu između svoje obitelji i društvenih mreža, odlučivši da djeca, devetogodišnji i i trogodišnji sinovi ostanu izvan javnosti. No, njezin suprug Jura, uz dozvoljenu dozu duhovitih objava, nenamjerno je postao senzacija, dajući publici još jedan razlog zašto je Meri Goldašić pravo osvježenje u svijetu influencera.

Kako su izgledali vaši prvi koraci u svijetu društvenih mreža?

Kao i kod većine ljudi, spontano. Nakon prvog objavljenog videa, koji je odmah postao viralan, shvatila sam da je najpametnije odmah nastaviti objavljivati sličan, šaljiv sadržaj. Nedugo nakon toga, počela sam dijeliti i situacije iz svog života, pa i one teške, kroz zezanciju, a ljudi su se u tome pronašli i prepoznali taj humor, koji je nerijetko služio i kao svojevrsna terapija svima nama.

Kada ste počeli primjećivati prve prilike za suradnje ili zaradu preko društvenih mreža?

Prve prilike za suradnju i zaradu počele su se pojavljivati godinu i pol - dvije nakon neprestanog kreiranja sadržaja.

Koji su bili najveći izazovi kada ste počeli stvarati sadržaj i dijeliti svoj život s drugima? Kako ste se nosili s kritikama?

Općenito mislim da se dobro nosim s kritikama, odnosno imam duboko usađeno da nije bitno što kaže, nego tko kaže, pa mi je tako kritika upućena od strane žena i muškaraca koji su sa mnom dugo zaista bitna i konstruktivna, a ona koja dolazi s lažnih računa od osobe koja se neprestano ponavlja u negativnom tonu, za mene jednostavno ne vrijedi i ne primjećujem je. Često sam se i sama osjećala usamljeno u svojim životnim situacijama, obzirom na to da sam se u njima našla poprilično mlada i neiskusna, pa mi je zaista odgovarao taj osjećaj pripadnosti u mojoj, sad već velikoj, zajednici ljudi s istim problemima. Najveći je izazov osuda okoline, kao i u svim životnim odlukama i situacijama, no odavno sam shvatila da ne plaća selo račune, nego isključivo moj rad i trud, pa mi je i taj izazov bio zaista lagan.

Koje su bile tvoje najveće sumnje ili strahovi kada si se odlučila javno dijeliti svoje priče i život?

Moj najveći strah uvijek je taj da ću nečim povrijediti svoju djecu. Zato jako pazim što ću iznijeti i kako, jer želim maksimum njihovog života i privatnosti zadržati za sebe. Zasad mi to dobro ide i nadam se da će tako i ostati.

Kao majka dva sina, kako balansirate između roditeljskih obaveza i posla? Jedna ste od rijetkih javnih osoba koja svoju djecu ne prikazuje na društvenim mrežama. Zašto?

Odlično! Imam veliku pomoć svekra i svekrve, oni su zaista zlatni ljudi i potpuno razumiju prirodu mog posla. Donijela sam nekoliko bitnih pravila, kao primjerice, ne radim vikende, osim u iznimnim situacijama, kod kuće sam većinu vremena, iako se tako ne čini jer ne objavljujem te trenutke, upravo zbog djece. Moja djeca znaju zašto mama radi i osjećaju dobrobiti toga, što mislim da je najvažnije. Bilo bi puno teže objasniti im zašto mama puno radi kad bih sve novce trošila isključivo na sebe, odlazila na putovanja bez njih i slično. Ovako znaju da smo na putovanje otišli jer su mama i tata zaradili novac kojim su platili to putovanje. Svatko neka govori za sebe, i uvijek me strah reći iskreno bilo što na temu djece na internetu, jer zadnje što želim je da se majke osjećaju loše zbog mog komentara ili izazvati bilo kakvu reakciju na tu temu, ali me jako često ljudi to pitaju, pa moram odgovoriti. Strašno se bojim svoju maloljetnu djecu objavljivati, prvo zbog svih opasnosti interneta i ljudi koji prate taj sadržaj, a od kojih je nekolicina možda i opasna po djecu. Drugo, mislim da bi me slomili negativni komentari na njihov račun. Koliko god mogu podnijeti da udaraju na mene, ovo sigurno ne bih mogla. Nadalje, mislim da je u redu da pustim svoju djecu da se svijetu predstave sami, onako kako oni žele, a ne da su javnosti i svijetu poznati kao sinovi influencerice. Tu možemo nabrojati još more razloga, no ovo su neki moji ključni razlozi zašto ih ne objavljujem.

Što smatrate najvećim izazovom modernog majčinstva u eri društvenih mreža i online prisutnosti?

Osobno volim iskoristiti samo dobro od interneta i platformi, jer su one alat. Tako se pokušavam educirati što više na temu majčinstva, odgoja i razumijevanja djece, jer mislim da moramo slomiti sve one zastarjele metode po kojima smo mi bili odgajani, a koji su sve, samo ne ispravni.

Kada ste odlučili da ćete početi javno pričati o stvarima koje drugi možda izbjegavaju – kilogrami, problemi u državi, nepravda – jeste li ikada požalila što ste tako otvoreno pričala o nekoj temi?

Odmah čim sam krenula s kreiranjem sadržaja. Počelo je kroz humor i sarkazam, a nerijetko bih i ozbiljnijim pristupom dala do znanja svoje mišljenje na određenu temu. Zasad nisam požalila ništa. Nadam se da će tako i ostati, jer svakako ne namjeravam prestati koristiti svoje platforme za društveno odgovorne teme.

Postoje li određene društvene teme koje smatrate posebno važnim, a o kojima planirate još više govoriti u budućnosti?

Nemam određen popis tema o kojima želim govoriti, već se vodim osjećajem i novonastalim situacijama u društvu o kojima se mora govoriti, a koje nam, nažalost, nameće naš sustav i ljudi u njemu.

Od situacije kada niste imali dovoljno novca za osnovne stvari, kako ste svojedobno naveli, do velikog poslovnog uspjeha – što vas je naučila ta transformacija u životu?

Najvrjednija lekcija je da moraš raditi da bi imao. Nitko ti neće ništa u životu dati na lijepe oči, jednostavno pronađi ono što voliš i radi na tome. Što god to bilo. Također, nijedan posao nije sramotan. Ja radim od četrnaeste godine života i ne mogu zamisliti da ovisim o nekom drugom. Neki loši spletovi okolnosti u selidbi iz Danske u Švedsku doveli su nas do financijskih problema, no i to smo uspjeli na kraju izgladiti, naravno, samo radom.

Što mislite da je ključ uspjeha? Je li to trud, sreća, okolnosti – ili kombinacija svega?

Okruži se ljudima koji predstavljaju sve ono što ti želiš biti. Kako kaže najbolja poslovica na svijetu: ako si najpametniji čovjek u prostoriji, moraš iz nje izaći. A ključ uspjeha je kombinacija svega navedenog, plus upornost i vjera u sebe. Ono što te u životu zaobiđe nekad je znak da te čeka nešto bolje.

Koja je prva skuplja stvar koju ste kupili od honorara? Ima li nešto na što ste slabi kada je riječ o trošenju novca?

Najbolje stvari na koje trošim novac, a ujedno sam i najslabija na to, su putovanja i dobra hrana. Baš sam veliki hedonist, svaki slobodan trenutak koristim za odmor i uživanje u životu, i to je razlog zbog kojeg radimo. Jedan je život i treba ga znati živjeti. Ja sam mišljenja da neću novce nositi sa sobom u grob, ali ću zato rado kreirati lijepe uspomene svojoj obitelji kad god to mogu.

Imate li u planu neki novi projekt ili cilj kojem se radujete?

Zadovoljna sam s poslom koji trenutno radim. Upisala sam i diplomski studij marketinga i komunikacija, a voljela bih se i vratiti na TV, ovaj put u ulozi voditeljice. Možda je to jedan od većih ciljeva koje trenutno imam na ''wish listi''.

Kako se nosite s pritiskom da stalno budete "na vrhu" u svijetu koji se brzo mijenja?

Ne osjećam taj pritisak jer stvarno uživam u svemu što radim i u svakodnevnoj komunikaciji sa svojim ljudima koji me prate. Trudim se pratiti trendove jer želim dostaviti najbolji mogući sadržaj, ali opet, ljudi na mojim mrežama vole taj "sirov" pristup, bez dlake na jeziku, pa se trudim da tako i ostane.

