OTVORILA DUŠU /

Meri Goldašić nikada iskrenije o sinovima: 'Prestrašuje me činjenica da ljude zanima...'

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Unatoč tome što često otkriva osobne detalje, postoji granica koju influencerica Meri Goldašić nikada ne prelazi

23.3.2026.
14:28
Hot.hr
Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Jedna od najpoznatijih domaćih influencerica, Meri Goldašić (32) već godinama gradi snažan odnos sa svojim pratiteljima, s kojima redovito dijeli trenutke iz privatnog života – od svakodnevice do važnih životnih odluka. Upravo zbog te otvorenosti stekla je veliku popularnost i povjerenje publike koja prati gotovo svaki njezin korak.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ipak, unatoč tome što često otkriva osobne detalje, postoji granica koju nikada ne prelazi. Naime, za razliku od mnogih kolega s društvenih mreža, ona je odlučila svoje sinove – Aleksandra iz prvog braka i Rija iz drugog – u potpunosti držati podalje od javnosti. Njihove fotografije i snimke ne objavljuje pa privatni život ostaje zaštićen od očiju javnosti.

Nedavno je sa svojim pratiteljima komunicirala putem popularnog formata pitanja i odgovora, pozvavši ih da je pitaju sve što ih zanima. Među brojnim upitima našlo se i ono koje se često provlači – zašto svoju djecu ne uključuje u sadržaj koji dijeli na društvenim mrežama.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

''Jer mislim da nitko na svijetu nema pravo znati išta o mojoj djeci i prestrašuje me činjenica da ljude zanimaju nečija maloljetna djeca na bilo koji način'', započela je Meri pa nastavila. 

''Jednom kad je fotografija vani, više nije pod mojom kontrolom, ljudi je mogu koristiti na najgore načine, dijete nema izbor, a digitalni trag ostaje zauvijek. S tim zapravo stvaram identitet djeteta bez njegovog pristanka prije nego što on može reći želi li to. Kasnije zbog objava može osjećati i sram, biti maltretiran u školi ili jednostavno ne željeti da mu je djetinjstvo javno eksponirano. Postoji velika razlika između toga da dijelim roditeljstvo, koje je najveći dio mene, i dijete, a mogu pričati o majčinstvu i bez da ih pokazujem. To je nova generacijska tema i nažalost posljedice još ne možemo ni znati'', dodala je popularna influencerica. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
