Meri Goldašić progovorila o tabu temi pa poručila: 'Razvod ne znači kraj'

Jedna od najpoznatijih domaćih Influencerica Meri Goldašić, koja je u studenom prošle godine potvrdila kraj ljubavi sa suprugom Juricom, sada se putem Instagrama osvrnula na temu koja je kod mnogih i dalje tabu. Naime, Meri je otvoreno komentirala 'dejtanje' nakon razvoda i dvostruka pravila kad je riječ o muškarcima i ženama u toj situaciji.

"Ok drago mi je da se slažemo! Kada muškarac nakon razvoda počne dejtati, to se doživljava kao normalno, čak poželjno. Kada to napravi žena, često se propituje je li prerano, je li primjereno i kakva je majka", započela je.

"Zato je važno normalizirati da i žene nakon razvoda imaju pravo na novi početak, upoznavanja i emocije, bez opravdavanja i bez osude. Razvod ne znači kraj, i ne bi trebao značiti da žena mora stati s vlastitim životom dok se muškarcima sve prešutno dopušta. A ja se toplo nadam da će sve više žena osjetiti slobodu da ostavi javno komentar, a ne šalje poruku da spriječi osudu nad nečim što je potpuno ljudski i normalno", poručila je Meri putem Instagram storyja.

'Ne srljam bilo s kim'

Inače, ranije ove godine, u siječnju, Meri je ekskluzivno za Net.hr otvorila dušu i progovorila o novom početku nakon razvoda. Tada nam je, između ostalog, otkrila i je li u novu godinu ušla zatvorenog kruga ili je ipak ostavila prostor i za neku novu ljubavnu priču.

"Ulazim zatvorenog, velikog kruga, ali s otvorenim srcem. Ne tražim ništa pod svaku cijenu, ali ostavljam prostor da me iznenadi, pa i ljubav, ako dođe bez potrebe da me slomi da bi me osvojila. Sad sam jako oprezna i ne srljam bilo s kim. Fokusiram se na sebe jer znam, ako sam ja sređenija i kvalitetnija, takav će biti i budući partner. Zasad sam još work in progress i dajem sebi prostora da u potpunosti zacijelim prije nego se upustim u novi odnos. Nije mi to na listi prioriteta, uživam u samoći trenutačno", kazala je tada.

POGLEDAJTE VIDEO: Burek je pobijedio pizzu, a Bosanci su neslužbeno najsretniji narod na svijetu: 'Totalno s**nje'