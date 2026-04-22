OTKRILA DETALJE /

Meri Goldašić odgovorila na pitanje koje je sve zanimalo: 'Vas je nemoguće slagati'

Meri Goldašić odgovorila na pitanje koje je sve zanimalo: 'Vas je nemoguće slagati'
Foto: Instagram/Meri Goldašić

Iako priznaje da joj tempo života ponekad donosi fizički umor, ističe kako joj upravo ljudi koji je okružuju daju snagu i dodatnu motivaciju

22.4.2026.
12:15
Hot.hr
Instagram/Meri Goldašić
Influencerica Meri Goldašić (33) iznenadila je javnost kada je u studenom prošle godine objavila da se razvodi od supruga Jurice Goldašića. Vijest je tada podijelila putem društvenih mreža, otkrivši kako su nakon dugog razdoblja pokušavanja, zajednički odlučili staviti točku na svoj brak.

Iako o privatnom životu često govori kroz savjete i iskustva, jedno naizgled jednostavno pitanje pratitelja, “Kako si?”, potaknulo ju je na iskren odgovor o životu nakon razvoda.

Foto: Instagram

“Nikad sretnija nisam bila. Vas je nemoguće slagati jer i kad sam držala osmijeh od uha do uha, a raspadala se u sebi, svakodnevno su mi stizale poruke da se vidi da nešto nije dobro i da nisam sretna jer ne znam fejkati čak ni onda kad moram jer mi je tako lakše, da sama svoje sve odradim bez da mi itko skače po glavi s dodatnim pitanjima. Tako i sad, dobijem poruke da se vidi suprotno, odnosno, sreća i ispunjenost”, poručila je otvoreno.

'Zahvalna sam na svemu'

Posebno je istaknula koliko joj znači podrška najbližih. Naglašava kako joj je obitelj najveći oslonac, a svakodnevica ispunjena pozitivnom energijom.

“Zahvalna sam na svemu i svima koje imam u životu. Djeca su presretna i ispunjena, stan mi ima najljepšu energiju, sve miriši, prijateljice su mi doslovno preko ceste, posao ide odlično… Djeca imaju svoje hobije, treniraju gdje žele, škola je super i sve stižemo”, opisala je.

Iako priznaje da joj tempo života ponekad donosi fizički umor, ističe kako joj upravo ljudi koji je okružuju daju snagu i dodatnu motivaciju. Poslovno joj ide dobro, djeca su zadovoljna, a ona sama, kako kaže, nikad ispunjenija.

 

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
