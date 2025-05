Meri Goldašić o vršnjačkom nasilju i samopouzdanju: 'Nikada nisam skrivala celulit'

Popularna influencerica Meri Goldašić na društvenoj mreži broji oko 140 tisuća pratitelja, a na njezinom Instagram profilu ima svega - od odvažnih stavova o tjelesnim nesavršenostima, kulinarskih recepata pa do humorističnih objava. Meri je osim svijetu influencinga, posvećena i obitelji. Majka je dvojice sinova, Aleksandra i Rija te supruga samozatajnog Jure. Samopouzdana influencerica ne libi se pokazati ženske nesavršenosti na tijelu, a tijekom djetinjstva suočila se i s problemom vršnjačkog nasilja. Uvijek nasmijana Meri u razgovoru s nama otvorila je dušu i otkrila kako je izgradila samopouzdanje te koji je njezin najveći porok.

Na društvenim mrežama ne libite se objaviti fotografiju realnog prikaza tijela - bez filtera, uljepšavanja. Kako ste izgradili samopouzdanje? Jeste li ranije imali problema s manjkom istog?

Naravno da jesam! Samopouzdanje nije nešto što se kupi u ljekarni, nego gradiš godinama – i često ga moraš ponovo popravljati kao stari balkon. Nikad nisam skrivala trbuh, celulit i sve što "ne bi trebalo biti na fotografiji" iako sam željela raditi na sebi i dovesti svoje zdravlje u red. Danas ih objavljujem – jer to sam ja. I znaš što? Osjećaj kad voliš sama sebe baš takvu kakva jesi je neprocjenjiv.

Jeste li ikada ranije, možda u tinejdžerskom dobu, trpjeli uvrede vršnjaka? Ako da, kako ste se izborili s tim?

Jesam, naravno. Tinejdžeri znaju bit okrutni – a ja sam bila glasna i nisam dala na sebe, bez obzira na to koliko nekad i nisam vjerovala u sebe. Ali naučiš se s vremenom: kad te drugi pokušavaju spustiti, to najčešće ima više veze s njima nego s tobom. Danas te riječi više nemaju moć nada mnom. I da, malo sarkazma i puno samopoštovanja su najbolji recept.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U svijetu influencinga kritike su neizbježne. Kako se nosite s njima?

Kao i s neželjenim porukama u inboxu – selektiram, obrišem, zaboravim. Ako su konstruktivne, uzmem ih u obzir. Ako su glupe i nepotrebne, kliknem block. I idem dalje – uz kavu i osmijeh.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pazite li na prehranu? Hranite li se zdravo ili jedete što vam se jede?

Pazim – da je ukusno! Šalim se… ali stvarno jedem balansirano. Volim salatu, ali volim i štrudlu. Ne brojim više kalorije, ali sad znam kad treba stati. Moj moto: sve je okej, dok ti je želudac sretan i ogledalo ili krvna slika ne plače.

Koji je vaš najveći porok, nešto čemu jednostavno ne možete odoljeti?

Psovke, to i ptice na grani znaju. Na mene one imaju terapeutski učinak. Pokušala sam se prilagoditi društvu i koristiti izraze poput "ježiga" ili "k vrapcu" ali zvučim sama sebi mlako i nemaju mi dovoljno snažan efekt kao one prave, dobre, stare psovke.

Foto: Instagram

Krećete li se puno? Koliko često vježbate i koliko vam je bitna fizička aktivnost?

Krećem se… kad baš moram. Šalim se, trudim se ostati aktivna jer znam koliko to utječe na psihu i zdravlje. Nekad odradim trening s guštom, nekad odem u šetnju s tonom izgovora i cijelim putem gunđam. Važno mi je da ne sjedim cijeli dan, ali nisam rob teretane.

Volite li se sređivati za posebne prilike? Koliko vam obično treba da se spremite za izlazak?

Volim – ali samo kad meni paše. Kad je prilika baš posebna, dam si oduška. Ali u svakodnevici – maskara, rumenilo i spremna sam. Za izlazak? Ako imam inspiraciju, 30 minuta. Ako nemam – tri sata, osam nervnih slomova i još uvijek nisam sigurna.

Preferirate li ležeran, udoban stil ili se radije držite modnih trendova?

Na prvom mjestu udobnost, na drugom trendovi. Ako nije udobno – mene nećete u tome vidjeti, osim u posebnim prigodama, tad sam spremna i ne disati, ako treba. Moj stil je spoj jednostavnih komada i jednog komada koji vrišti: "Evo me!"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U kojoj odjeći se najbolje osjećate?

Oversized košulja, traperice visokog struka i tenisice – to je moj komfor zone outfit. Ili pidžama. Ali ta je samo za specijalne goste (ja i moj mačak Vinko).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koji je vaš najskuplji modni komad i koliko ste ga platili?

Još uvijek nisam sigurna želim li govoriti o cijenama svojih outfita, jer nisu bitne, a često izazovu negativne reakcije, jer je realno stanje u državi takvo da si to ne može priuštiti svatko. Većinu sam života željela stvari koje si nisam mogla priuštiti, pa sad u njima uživam ali ne pretjerujem. Ipak želim ulagati u nešto konkretnije i što drži ili diže cijenu. Reći ću samo da se volim počastiti, bila to majica od 2 eura ili malo skuplja torba, nije mi bitno, sve dok cijena opravdava kvalitetu i dok to lijepo izgleda. Nisam rob trendova i moranja, nosit ću i kopiju i original, jeftino i skupo, trend i basic, sve ovisno o tome kako se taj dan osjećam.

POGLEDAJTE VIDEO: Što je bolje u borbi protiv celulita - ruke ili aparati?