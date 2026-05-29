Načelnik Radenaca: 'Jozinović tražio 35.000 eura i objavu da pjeva besplatno!' Menadžerica: 'To nije istina'

Nakon što se u javnosti pojavio video iz jednog podcasta u kojem je slovenski načelnik općine Radenci, Roman Leljak, tvrdi da se za nastup našeg glazbenika Jakova Jozinovića (20) u spomenutoj općini tražilo 35.000 eura te da koncert javno bude reklamiran kao besplatan, sada se za naš portal oglasila Jakovljeva menadžerica Mia Milovčić.

“Ne komentiram netočne i neistinite informacije koje su navedene. U slučaju daljnjeg širenja takvih neistinitih navoda, bit ćemo primorani poduzeti odgovarajuće pravne mjere”, poručila je Milovčić u poruci za Net.hr.

Podsjetimo, u podcastu Velebit Leljak je govorio o organizaciji ljetnog programa u Radencima te otkrio kako su, uz koncerte izvođača poput Klape Intrade, Dražena Zečića i Hrvatskih ruža, planirali dovesti i 20-godišnjeg Jozinovića, koji posljednjih mjeseci bilježi veliku popularnost među mlađom publikom u Sloveniji.

Prema Leljakovim tvrdnjama, pregovori su propali zbog navodno previsokog honorara koji je tražen za nastup. “Jakov Jozinović je popularan u Sloveniji, mlađi naraštaj ga stvarno prati. Mi imamo u općini Radenci jedan turistički grad i u srpnju imamo dosta tih koncerata. Ove godine nam dolazi glazbena grupa Klapa Intrade, Dražen Zečić, Hrvatske ruže, i bilo je prijedloga da dođe i Jakov Jozinović. Sve te nastupe plaća grad i njemu bismo platili, ali on je tražio od nas 35.000 eura za nastup”, rekao je Leljak.

JAKOV JOZINOVIĆ za nastup tražio 35.000€ pod uvjetom da se laže da je nastup besplatan.

Dodao je kako ga je posebno zasmetao navodni zahtjev da se koncert javno predstavi kao besplatan nastup. “Tražio je još jedan dodatak, da javno objavimo da je pjevao besplatno. Zašto? Njegova menadžerica je to objasnila time da on ide po tim koncertima gdje mnogo zaradi, a tih 35.000 eura je veoma malo za njega, te da ne bi pokvario svoj financijski rejting”, izjavio je načelnik.

Leljak je potom istaknuo kako takve uvjete nije želio prihvatiti. “Meni se čini da je 35.000 eura ogroman novac za jednog mladog izvođača, a i još to da lažem svoje mještane, nema šanse. Lijepo sam se zahvalio, poželio sam mu lijepu karijeru i nadam se da će ubrzo doći k sebi”, rekao je.