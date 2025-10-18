Menadžerica Vatrenih otkrila sretne vijesti

Team menadžerica hrvatske nogometne reprezentacije Iva Olivari (56) postala je baka. Radosnu vijest podijelila je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

„Moja curica Lea rodila je curicu. Jana“, napisala je u objavi i time otkrila ime svoje unuke. Fotografija je u kratkom roku prikupila brojne pozitivne reakcije. "Čestitke baki i obitelji", "Preslatka je", "Predivno", samo su neki od komentara.

Iva je već dugi niz godina dio stožera hrvatske reprezentacije, a upisala se u povijest kao prva žena na klupi muške seniorske reprezentacije.

Iako privatni život drži daleko od javnosti, poznato je da ima dvoje djece – sina Frana i kćer Leu koja je sada postala majka i rodila malu Janu.

