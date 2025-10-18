ČESTITAMO /

Menadžerica Vatrenih otkrila sretne vijesti

Menadžerica Vatrenih otkrila sretne vijesti
Foto: Igor Soban/pixsell

Sretnu vijest, Iva je podijelila na Instagramu

18.10.2025.
13:53
Hot.hr
Igor Soban/pixsell
Team menadžerica hrvatske nogometne reprezentacije Iva Olivari (56) postala je baka. Radosnu vijest podijelila je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Iva Olivari (@iva_olivari)

„Moja curica Lea rodila je curicu. Jana“, napisala je u objavi i time otkrila ime svoje unuke. Fotografija je u kratkom roku prikupila brojne pozitivne reakcije. "Čestitke baki i obitelji", "Preslatka je", "Predivno", samo su neki od komentara. 

Iva je već dugi niz godina dio stožera hrvatske reprezentacije, a upisala se u povijest kao prva žena na klupi muške seniorske reprezentacije.

Iako privatni život drži daleko od javnosti, poznato je da ima dvoje djece – sina Frana i kćer Leu koja je sada postala majka i rodila malu Janu.

