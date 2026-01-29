Melina Galić napravila pravu dramu u Monaku: Za sve je 'kriva' jedna posebna torba

Prema izvoru za Kurir.rs, bivša supruga Harisa Džinovića, Melina Galić, napravila je pravu dramu u luksuznom butiku brenda Hermès u Monacu, nakon što joj prodavačice nisu željele prodati torbu koju je već dulje vrijeme priželjkivala.

Bez iznimki

"Melina je opsjednuta Hermès torbama, posebno modelima "Birkin" i "Kelly", koji su najskuplji i najtraženiji. Ima ih nekoliko, a posljednja u nizu bila je Kelly torba od krokodilske kože, koju je dobila za zaruke od svog partnera. Međutim, u Hermèsu vrijede stroga pravila kada je riječ o kupnji tih modela, takozvane kvote, koje je ona prošle godine premašila.

Prodavačica joj je ljubazno objasnila da joj ne može izaći u susret jer to pravila kompanije ne dopuštaju. To ju je toliko razljutilo da je odmah promijenila raspoloženje i počela vikati.

Bila je toliko glasna da je uznemirila i ostale kupce u butiku", ispričao je izvor s mjesta događaja i dodao:

"Govorila je kako nije u redu da joj odbiju prodaju torbe koju toliko želi. Spominjala je prijateljice koje su također premašile kvotu, a ipak su dobile torbe. Više je puta tražila da provjere njezinu povijest kupnji, ističući da je godinama vjerna klijentica i da prema njoj nisu korektni. Prodavačica joj je objasnila da je svega toga svjesna, ali da su pravila stroga.

Ponudila joj je druge modele, no Melina je željela isključivo birkinicu. Kada je shvatila da od toga ništa, zatražila je da hitno razgovara s voditeljem trgovine. Čim se pojavio, počela je vikati i na njega, govoreći da ne želi nikakva objašnjenja. Pitala ga je zna li tko je ona i koliko je novca ostavila u njihovim buticima te naglasila da samo želi kupiti novu torbu kao novogodišnji poklon samoj sebi. Cijela situacija trajala je dobrih 15 minuta. Na kraju je napustila privatnu sobu za sastanke i otišla iz butika", zaključio je izvor.

Kako funkcioniraju kvote?

Riječ je o poslovnoj strategiji kojom se održava ekskluzivnost i iznimna poželjnost najpoznatijih Hermèsovih modela Birkin i Kelly. Hermès ne samo da strogo ograničava proizvodnju ovih prestižnih torbi, već dodatno kontrolira i njihovu prodaju kupcima. Kupcima nije dopušteno kupiti onoliko torbi koliko žele, čime se povećava potražnja i dodatno podiže vrijednost ovih modela.

Nijedna osoba ne smije kupiti više od dvije Birkin ili Kelly torbe, uključujući i Mini Kelly II, koja također spada u kategoriju kvotnih torbi. U nekim buticima, među kvotne torbe ubraja se i model Hermès Constance. Čak i ako kupac ispuni sve uvjete potrebne za kupnju Hermèsove torbe (uključujući dugogodišnju lojalnost brendu i povijest prethodnih kupnji), butik i dalje zadržava pravo ograničiti broj Birkin, Kelly, a ponekad i Constance torbi koje jedna osoba može kupiti unutar jedne kalendarske godine.

Bogati novi suprug

Kurir je prije nekoliko mjeseci pisao da su zaruke Meline i njezina partnera održane u jednom luksuznom restoranu u Monte Carlu, pred oko 50 uzvanika. Tom je prilikom dobila i torbu "Kelly" vrijednu 80.000 eura.

"Melinin partner unajmio je na nekoliko sati jedan od najpoznatijih luksuznih restorana u Monte Carlu, koji je ujedno i jedan od njezinih omiljenih. Na večeri je bilo oko 50 uzvanika iz cijelog svijeta, među kojima su bili njezina kći Đina, majka te kuma, milijarderka Tamara Ecclestone. Melina o zarukama nije znala ništa jer se o tome ranije uopće nije govorilo, a iznenađenje se pripremalo još od ljeta", ispričao je izvor.