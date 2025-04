Meghan Markle progovorila o strašnom iskustvu nakon poroda: 'Pitanje života ili smrti'

Vojvotkinja od Sussexa Meghan Markle (43) posebno se posvetila izgradnji karijere, pa je pokrenula brend "As Ever" kojim se predstavlja kao poduzetnica i zaljubljenica u gastronomiju. Također, započela je sa snimanjem podcasta pod nazivom "Confessions Of A Female Founder" te je u prvoj epizodi opisala izazove s kojima se susrela tijekom poroda.

Ozbiljna komplikacija

Umirovljena glumica i supruga princa Harryja (40) s prijateljicom Whitney Wolfe Herd, osnivačicom aplikacije za spojeve Bumble i suosnivačicom Tindera, razgovarala je o postporođajnoj preeklampsiji. Riječ je o ozbiljnoj komplikaciji koja se javlja nakon poroda, a najčešći simptomi su povišeni krvni tlak te oštećenje organa, uglavnom bubrega. Zbog toga dolazi do zadržavanja tekućine i oticanja, ali moože doći i do vidnih smetnji te napada. Meghan i Whitney opisale su svoja iskustva s postporođajnom preeklampsijom, naglasivši da je bilo ustinu strašno.

"Bilo je to rijetko i strašno. I još se pokušavaš snaći kroz sve nove stvari i svijet ne zna što se potiho događa. I u toj tišini, pokušavaš se pokazati za ljude, pogotovo za svoju djecu, ali te stvari su veliki medicinski strahovi", otkrila je Meghan, dok je Whitney dodala da stanje predstavlja "pitanje života ili smrti". Odbjegla vojvotkinja ipak nije otkrila je li riječ o trudnoći sa sinom Archiejem (5) ili kćeri Lilibet (3).

'Kako ona to uspijeva?'

Iako su Harry i Meghan napustili kraljevsku obitelj, jedno su se vrijeme držali važnih protokola. Njena se prijateljica prisjetila da je vidjela Meghaninu fotografiju u tabloidima dva dana nakon rođenja sina kojeg je predstavila kraljici Elizabeti II. na službenoj fotografskoj prigodi.

Meghan Markle i Princ Harry

"Pomislila sam: 'O moj Bože, kako ova žena to uspijeva? Kako ova žena nosi štikle i izlazi pokazati dijete, u tom, znate, prekrasnom outfitu pred cijelim svijetom?'", rekla je Whitney.

U poduzetničkim vodama

Otkako je napustila kraljevsku obitelj vojvotkinja pokušava steći status uspješne poslovne žene. Zajedno sa suprugom vodi kompaniju "Archewell Productions" koja surađuje na mnogim televizijskim projektima, dokumentarnim filmovima i podcastima, no djeluje i u humanitarne svrhe. Uz to, umirovljena glumica prošle je godine osnovala lifestyle i kulinarski brend "American Riviera Orchard", povodom čega se prvi put od stjecanja uloge vojvotkinje oglasila putem društvenih mreža.

No, sada je brand pretvoren u "As Ever", a na službenim stranicama mogu se pronaći pažljivo dizajnirani proizvodi poput džemova, meda, čajeva, jestivog cvijeća i mješavina za palačinke, sve s naglaskom na estetiku i osobni pečat Meghan Markle.

