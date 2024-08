Princeza od Sussexa Meghan Markle (43) je prije udaje za princa Harryja (39) bila uspješna glumica, a svjetla reflektora koja su često bila uprta u nju, nisu joj bila strana. Naravno, veću pozornost javnosti stekla je kao član kraljevske obitelji, a samim time je njezin zadatak bio učiti odijevati se u skladu se sa svojim statusom, klanjati se i zapamtiti riječi himne Ujedinjenog Kraljevstva.

Pored svega toga, naglasak je bio i na promijeni njezine prehrane. Imala je poseban režim po pitanju doručka, ručka i večere te joj je nametnut strogi pravilnik po pitanju vremena objedovanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kraljevski običaji za Meghan nisu bili laki

Što je s priborom za jelo? Ni on se ne smatra besmislicom. Pravilan način korištenja pribora je nešto što svaki član kraljevske obitelji mora znati, a iako su se Meghan Markle i princ Harry udaljili od kraljevske obitelji, ne znači da nisu morali znati sve što i ostali.

Foto: Profimedia

Navodno je vojvotkinja od Sussexa u trenutku pridruživanja kraljevskoj obitelji dobila ubrzani tečaj korištenja pribora za jelo. Prema Debrettovoj web stranici, vilica se nikada ne bi smjela koristiti za nabadanje hrane. Umjesto toga, pravilno je koristiti nož kako bi hranu položili na poleđinu vilice odakle je možete jesti. O tome je progovorila i u dokumentarnoj seriji "Harry & Meghan" gdje je priznala da joj je bilo teško prilagoditi se zahtjevima kraljevske obitelji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bili smo u autu i vozili se prema kući Royal Lodge na ručak, a Harry je rekao: 'Moja baka je ovdje, naći ćemo se s njom nakon crkve. Znaš se nakloniti, zar ne?' Mislila sam da se šali sa mnom."

Harry je tada izjavio da je to uistinu neobičan uvjet prvog susreta s budućom bakom, ali je takav običaj: "Kako to objasniti ljudima? Kako objasniti da se klanjaš svojoj baki? To je mnogima neobično, a posebno Amerikancu."

Foto: Profimedia

Podsjetimo, iako par ne obnaša kraljevske dužnosti od 2020. godine, još uvijek privlače veliku pozornost medija i javnosti. Prati se svaki Meghanin korak i njen odnos s kreljevskom obitelji, a često nastaju razne teorije poput lažiranja njene trudnoće. Trenutno je fokusirana na rad svojih kompanija i uživa u obiteljskom životu u Americi.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Princ Harry i Meghan Markle opet u središtu pozornosti. Što na sve kaže kralj Charles?

Tekst se nastavlja ispod oglasa