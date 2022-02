Kalifornijska vila princa Harryja i Meghan Markle vrijedna 11 milijuna funti (nešto više od 98 milijuna kuna) nalazi se u području po kojem se širi neugodan miris, piše Daily Mail.

Naime, vojvodi i vojvotkinji od Sussexa glavobolju zadaje obližnje utočište za ptice Andrée Clark na kojem se nalazi močvara od 42 hektara. To je jedno od najvećih utočišta za divlje životinje u Santa Barbari, a neugodan miris stvara se zbog stagnacije vode.

Neugodan se smrad navodno raširio na područje u Montecitu u kojem još žive i Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, Orlando Bloom i Katy Perry.

"Smrdi na iznutrice koje su trunule na suncu. Od toga mi se pojavi grč u želucu. Vidio sam mnoge stanare kako masovno zatvaraju prozore u naletu smrada", kazao je jedan od mještana za Mirror.

Lokalni dužnosnici kažu da bi smrad mogao potrajati sve do jeseni. "To se događa kada voda dugo stoji. Neugodni mirisi su sporadični, a ponekad dođe do pogoršanja situacije", rekao je Cameron Benson, upravitelj čistih voda u Santa Barbari.

Smrad se širi po luksuznom predgrađu

Harry i Meghan su se i u prošlosti morali boriti s problemima sa smradom. Prošle godine je objavljeno da članovi kraljevske obitelji žive u blizini legalne tvornice kanabisa u Santa Barbari.

Naime, njihova vila se nalazi odmah uz područje na kojem je 20 velikih staklenika punih tih biljaka zbog čega luksuzno predgrađe smrdi. Susjedi su podnijeli niz pritužbi, pa je na staklenike instaliran novi sustav za kontrolu mirisa.

"Smrad je postajao sve jači. Vozio sam se cestom i zapuhnuo me užasan smrad. nije bilo kao da sam se napušio, ali to nije ono što želite kada se vozite brzinom od 70kn/h. Morao sam zaustaviti auto. Zbog mirisa više nisam bio u stanju suvislo razmišljati. Puno ljudi ovdje pati zbog toga", rekao je Gregory Gandrud za Sunday Mirror.

Harryjev i Meghanin dom, koji ima saunu, knjižnicu i kino, okružen je slavnim susjedima, među kojima je najistaknutija Oprah, kojoj su prošle godine u bomastičnom intervjuu iznijeli niz optužbi na račun kraljevske obitelji.