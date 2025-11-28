Mala Lilibet zasjenila sve: Meghan i Harry konačno pokazali kćer, svi pričaju o jednom detalju

Iako Meghan Markle (44) i princ Harry (41) godinama brižno štite privatnost svoje djece, Archieja (6) i Lilibet (4), ovaj je Dan zahvalnosti donio rijedak i neočekivano dirljiv uvid u njihov obiteljski život. Upravo je četverogodišnja Lilibet Diana – koju javnost nikada nije vidjela u potpunosti – postala glavna zvijezda humanitarnog događanja koje su vojvoda i vojvotkinja od Sussexa organizirali u Los Angelesu.

Meghanina kći Lilibet pojavila se s mamom i bratom u pučkoj kuhinji Our Big Kitchen Los Angeles (OBKLA), gdje je cijela obitelj volontirala u sklopu zaklade Archewell. Fotografije nastale u kuhinji brzo su se proširile društvenim mrežama – a pažnju je, sasvim neočekivano, privukla upravo Lilibet.

Foto: Instagram Story/meghan

Malena je nosila kariranu blagdansku haljinicu, a ispod šilterice provirivala je uredna pletenica u vatreno crvenoj nijansi, identičnoj onoj zbog koje je princ Harry oduvijek bio prepoznatljiv. Komentari obožavatelja stizali su samo nekoliko minuta nakon objave: „Kako volim Liliinu boju kose!“ „Preslatka mala! Harryjev gen definitivno je pobijedio.“

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Djevojčica koju svijet jedva poznaje

Harry i Meghan više su puta jasno dali do znanja da žele zaštititi identitet svoje djece, pa javnost nikada nije vidjela njihova lica. Ipak, povremeni kratki trenuci – kao što je ovaj u pučkoj kuhinji – izazovu pravo oduševljenje jer otkrivaju djelić Lilibetine svakodnevice i izgleda.

Nedavno su se Archie i Lilibet pojavili i u kratkom videu objavljenom na Meghaninom Instagramu, tijekom obiteljskog ukrašavanja bundeva, a i tada se jasno vidjelo da oboje nose očeve gene. Meghan je povodom Međunarodnog dana djevojčica objavila i emotivnu fotografiju na kojoj drži Lilibet za ruku, ponovno ističući njezinu dugu crvenu kosu.

Obitelj koja uči zajedno

Lilibet je u lipnju navršila četiri godine, što su Meghan i Harry obilježili nizom fotografija posvećenih obitelji. U intervjuu za Harper’s Bazaar, Meghan je opisala kako izgleda njihova svakodnevica te priznala da se djeca često motaju oko nje dok radi.

„Ured mi je odmah do kuhinje i volim što mogu raditi od kuće. Kad sam u sastanku, Lili zna doći i sjesti mi u krilo“, ispričala je.

O majčinstvu govori otvoreno i bez idealiziranja: „Mama sam djeci koja svaki dan uče nešto novo. Suočavaju se s preprekama koje im izgledaju ogromno, a ja im mogu reći: ‘Znam da je teško, ali uskoro će biti lakše.’ I sama si dajem pravo na greške jer savršenstvo ne postoji.“

POGLEDAJTE VIDEO: Organizatorica prosvjeda 'Ujedinjeni protiv fašizma' otkrila detalje za Direkt: Ovo je tek početak