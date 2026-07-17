Megan Fox provokativnim izdanjem zapalila društvene mreže: Prozirnom trakom prekrila grudi

Američka glumica Megan Fox (40) ponovno se našla u centru pažnje zahvaljujući seriji provokativnih fotografija i videa koje je podijelila na Instagramu. Na objavi pozira u crnom donjem rublju, s prozirnim velom i digitalno dodatnom anđeoskom aureolom iznad glave.

Eva i zabranjeno voće

Najviše pažnje među objavama privukao je jedan specifičan video i opis. "Muškarci bi ih natjerali da vjeruju kako je neposlušnost bila Evin porok, a zapravo je bila njezina najveća vrlina", napisala je glumica, referirajući se na biblijsku priču o Evi i zabranjenom voću. Ovom rečenicom priklonila se feminističkoj reinterpretaciji priče, u kojoj se Evin čin ne promatra kao grijeh, već kao potraga za znanjem i autonomijom. To je izazvalo podijeljene reakcije u komentarima te su neki pohvalili njezinu poruku dok su je drugi kritizirali.

Sprema se nastavak popularnog filma?

U jednom od videa Megan Fox je osvijetljena samo plamenom upaljača, dok jezikom dodiruje cigaretu. Na taj način rekreirala je jednu od svojih najpoznatijih fimskih scena u filmu "Jennifer's Body" iz 2009. godine. Iako film u to vrijeme nije stekao veliku popularnost, s godinama je stekao status feminističkog kultnog klasika zbog načina na koji istražuje teme ženskog bijesa, traume i prijateljstva.

Glumica je objavom odmah potaknula lavinu komentara u kojima se nagađa o mogućem nastavku horora. "Je li ovo najava za Jennifer's Body 2?", upitali su neki obožavatelji. Ranije ove godine potvrđeno je da scenaristica filma Diablo Cody (48) radi na scenariju za nastavak, a Amanda Seyfriend (40) koja je također glumila u filmu, prokomentirala je kako bi se rado vratila staroj ulozi ako bi se i Megan vratila.