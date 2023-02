"Čitam tarot karte i bavim se astrologijom, radim sve te metafizičke prakse i meditacije. I radim rituale za vrijeme mladog i punog mjeseca. I tako, kada to radim, koristimo to s razlogom", rekla je tada Megan Fox. Dok je Machine Gun Kelly ponosno nosio bočicu krvi svoje zaručnice oko vrata, baš kao što su to nekada činili bivši par Angelina Jolie i Billy Bob Thornton.