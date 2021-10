NEPOZNATO O VELIKOM ŠARMERU HOLLYWOODA / Matt Damon slavi 51.: Slavnu curu ostavio preko TV-a, Winona Ryder ga je napucala, a oženio je konobaricu koja ga je 'ostavila bez teksta'

Prije točno pedeset i jednu godinu, na ovaj dan rođen je veoma talentirani, a svima nama dobro poznati Matt Damon. Slavu je stekao upravo ulogom u filmu "Dobri Will Hunting", gdje je glumio zajedno s Robinom Williamsom. Scenarij za film napisao je sam Damon, u suradnji s Benom Affleckom, a osvojili su Oscara i Zlatni globus za najbolji scenarij. Pored toga što je bio proglašen za najseksepilnijeg muškarca 2007. godine, drage dame, ovaj macan je sudionik mnogih dobrotvornih akcija. Spada u top 40 glumaca sa najvećom zaradom. Rođen je u Cambridgeu. Poreklom je Škotlanđanin. U djetinjstvu se često selio zbog razvoda roditelja. Blizak je s prijateljem iz djetinjstva Benom Affleckom. Svojedobno je bio u vezi s kolegicom Minnie Driver oko godinu dana, a ona je navodno saznala da su prekinuli preko televizije. Naime, tijekom gostovanja u "Oprah showu" Matt je porekao da ima ikakve veze s Minnie. Ljubio je i kolegicu Winonu Ryder i čak su bili zaručeni, no ona ga je ostavila. Oženio se potpuno "običnom ženom", Luicianom Barroso. Ona je bila konobarica, a on proslavljeni glumac. "Ostao sam bez teksta kada sam je ugledao u velikoj gužvi. Da se to nije dogodilo, ne znam kako bismo se sreli u životu”, prisjećao se glumac tog momenta. Vjenčali su se u prosincu 2005. godine. Nakon godinu dana od vjenčanja par dobiva prvu kćerku Isabellu, zatim, nakon dvije godine, drugu kćerku Giu Zavalu i isto, nakon dvije godine, treću kćerku Stellu.