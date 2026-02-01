FREEMAIL
SAMOZATAJNA MIRIAM /

Ne viđamo je često: Matija Cvek oduševio pratitelje romantičnim fotografijama sa suprugom

Foto: Josip Regovic/pixsell

Na prvoj fotografiji Miriam naslanja glavu na njegovo rame, dok je druga, crno-bijela fotografija, uhvatila još intimniji trenutak u kojem se čini kao da je pjevač ljubi u obraz

1.2.2026.
12:33
Hot.hr
Josip Regovic/pixsell
Jedan od najpopularnijih domaćih glazbenika mlađe generacije, Matija Cvek, ponovno je privukao veliku pozornost svojih pratitelja na društvenim mrežama. Samo dan nakon nastupa na prestižnoj dodjeli glazbenih nagrada Cesarica, pjevač je na svom Instagram profilu podijelio dvije fotografije koje su odmah potaknule brojne pozitivne reakcije i komentare. 

Na objavljenim fotografijama, Matija pozira u društvu svoje supruge, atraktivne plavuše Miriam Cikron, koju nemamo priliku često vidjeti na eventima, a oboje su odjeveni u elegantna odijela koja odišu modernim stilom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Matija Cvek (@matijacvek)

 

Cvek nosi tamnozeleno odijelo, dok njegova supruga blista u sivom kariranom kompletu. Ono što je posebno privuklo pažnju jest prisna i opuštena atmosfera koja vlada na fotografijama. Na prvoj fotografiji Miriam naslanja glavu na njegovo rame, dok je druga, crno-bijela fotografija, uhvatila još intimniji trenutak u kojem se čini kao da je pjevač ljubi u obraz. Njezin osmijeh govori više od riječi, a oko vrata nosi akreditaciju s natpisom "izvođač".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Matija Cvek (@matijacvek)

Supruga koju ne viđamo često

Kratak i simpatičan opis "eventuše" savršeno se uklopio u kontekst, dokazujući Cvekov prepoznatljivi šarm i smisao za humor. Obožavatelji nisu štedjeli na komplimentima, a komentari poput "Divni su", "Lijepi" i "Predivni" samo su se nizali ispod objave, potvrđujući da je ovaj modno usklađeni dvojac osvojio simpatije publike.

Podsjetimo, Matija i njegova supruga Miriam vjenčali su se u srpnju 2024. godine u bazilici svetog Antuna Padovanskog na zagrebačkom Črnomercu, a kasnije su proslavili na popularnom zagrebačkom imanju. Kćerkica Lota, koja je sada već prava zvijezda na društvenim mrežama, rođena je u veljači iste godine.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Vesela sahrana i nasmijani svatovi na istom mjestu: 'Ja ću skočiti za njim'

Matija CvekCesarica
