FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAKAV TRENUTAK /

Matija Cvek pobjavio fotografiju i raznježio pratitelje emotivnom objavom

Matija Cvek pobjavio fotografiju i raznježio pratitelje emotivnom objavom
×
Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Matija Cvek poznat je po tome da privatni život uglavnom ne izlaže javnosti

26.2.2026.
16:15
Hot.hr
Josip Regovic/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jedan od omiljenih domaćih izvođača, Matija Cvek (32), podijelio je s pratiteljima lijep obiteljski trenutak. Pjevač, koji inače pažljivo čuva privatnost, objavio je fotografiju svoje kćeri Lote povodom njezina drugog rođendana.

Rijetka objava iz privatnog života

Cvek je u Instagram Storyju podijelio fotografiju djevojčice uz poruku: “Lota: sretan mi rođendan”. Objavu je popratio stihovima pjesme “Moje”, koju je posvetio kćeri nakon njezina rođenja. Riječ je o rijetkom uvidu u njegov obiteljski život, koji pjevač uglavnom drži podalje od javnosti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Matija Cvek (@matijacvek)

Obitelj izvan reflektora

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Matija Cvek (@matijacvek)

Glazbenik je u braku s Miriam Cvek, djevojački Cikron, s kojom je prije vjenčanja bio u vezi dvije godine. Par se vjenčao u srpnju 2024. godine u Crkva Svetog Antuna Padovanskog. Od rođenja kćeri Lote pjevač često ističe koliko mu roditeljstvo znači, iako detalje obiteljskog života rijetko dijeli javno.

POGLEDAJTE VIDEO:Razbijena farmaceutska mafija

Matija CvekRođendan
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx