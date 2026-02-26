Matija Cvek pobjavio fotografiju i raznježio pratitelje emotivnom objavom

Jedan od omiljenih domaćih izvođača, Matija Cvek (32), podijelio je s pratiteljima lijep obiteljski trenutak. Pjevač, koji inače pažljivo čuva privatnost, objavio je fotografiju svoje kćeri Lote povodom njezina drugog rođendana.

Rijetka objava iz privatnog života

Cvek je u Instagram Storyju podijelio fotografiju djevojčice uz poruku: “Lota: sretan mi rođendan”. Objavu je popratio stihovima pjesme “Moje”, koju je posvetio kćeri nakon njezina rođenja. Riječ je o rijetkom uvidu u njegov obiteljski život, koji pjevač uglavnom drži podalje od javnosti.

Obitelj izvan reflektora

Glazbenik je u braku s Miriam Cvek, djevojački Cikron, s kojom je prije vjenčanja bio u vezi dvije godine. Par se vjenčao u srpnju 2024. godine u Crkva Svetog Antuna Padovanskog. Od rođenja kćeri Lote pjevač često ističe koliko mu roditeljstvo znači, iako detalje obiteljskog života rijetko dijeli javno.

