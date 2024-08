Obiteljska influencerica: 'Moja kći sa 16 godina zna imati više love nego ljudi koji rade'

Cvjećarka i influencerica Matea Vanjorek relativno je nedavno otvorila obiteljski TikTok profil na kojemu najčešće objavljuje vlogove i crtice iz života s djecom i suprugom. Na toj društvenoj mreži ima 176 tisuća pratitelja, a za Net.hr je ispričala kako iza ekrana izgleda svijet obiteljskog influencinga, s kakvim se izazovima suočavaju, pa i kakva je zarada.

Počela je snimati upravo radi brige za vlastitu djecu. Kako su po društvenoj mreži počeli kružiti opasni izazovi, otvorila je profil kako bi svoje troje djece Ellen, Raula i Nicholasa mogla efektivnije nadgledati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Započela sam kako bi mogla kontrolirati djecu, tada su na TikToku kružili opasni izazovi. Otvorila sam profil, shvatila sam da je to nešto zabavno i počeli smo se glupirati, a da ćemo doći do ovoga… to mi nije bilo 'ni u peti'", započela je Matea.

Foto: Instagram

Prva ljubav joj je ipak cvjećarstvo, ali dobru zaradu od influencinga ne poriče.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Moja cvjećarna mi je uvijek draža, a od influencinga se može dobro zaraditi. Ja znam reći da moja kći sa 16 godina zna imati više love nego što imaju ljudi koji rade. Čujem da su oni koji se bave isključivo influencingom više angažirani, ja se nikome ne javljam, imam svoj posao i svoju sigurnu zaradu. Ovo mi je onako, usputno", navela je.

Iako se na influencing naviknula vrlo brzo, i dalje ne može pojmiti popularnost koju je njezina obitelj dobila.

"Snimali smo svaki dan, u nekom momentu je krenulo… deset, dvadeset… u malo manje od godinu dana je došlo do 100 tisuća pratitelja. Najveći 'boom' se dogodio nakon videa o otvaranju Božićnih poklona, što radimo već godinama. Meni je još uvijek nepoznanica da smo mi sada bitni u nečijim očima. Sve mi je još uvijek malo čudno", ispričala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Privatnost, slava i kritike publike

Na TikToku je javno pokazala da petnaestogodišnju kćer Ellen ne pušta samu u klub. Kod ponekih izlazaka, Matea kćeri pravi društvo te je nadgleda, što je izazvalo burne reakcije publike. Unatnatoč svemu, kaže, sigurnost obitelji joj je na prvome mjestu.

"Tamo ima svega, neka roditelji odu sa svojom djecom pa neka vide. Zakonski je da dijete ne može samo, ne smije me niti pitati da ide sama u klub. Svi oni izgledaju veliko, ali tamo ne smiju niti ući sami. Ne daj Bože da se nešto dogodi, neka sam ja s njima", zaključila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kritike i ružne komentare ne smatra nužno lošima, njima djecu priprema na surovost i okrutnost stvarnoga svijeta.

"Hejt komentari su mi došli super, uz njih sam mogla još bolje pripremiti klince na današnjicu. Da oni ne budu takvi, da je totalno nebitno što netko misli, ne doživljavamo ih. Jednom sam čitala takav komentar, a srednji sin mi je rekao 'Zar to stvarno to čitaš, pa ti nisi normalna, koga briga', tako da je to dobro došlo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Često snimaju osobne trenutke, a iako djeca vole biti ispod svjetala reflektora, neki videi ipak ostanu neobjavljeni.

"Imam jedan predivno uređen video sa sinom ali on ne da ga pustimo van. Oni kada neće, neće. Često se šalimo da ja prisiljavam njih i da oni mene, ali kada ne žele, ne žele. Ja znam reći: 'Ako vam ovo smeta, ja ću to ugasiti', a oni kažu: 'ne, ne, nama je fora biti poznati'. Oni su još jako mali, iako izgledaju veliko, treba ih usmjeriti", zaključila je Matea.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Grmljavinsko nevrijeme u Zagrebu: Padala je jaka kiša