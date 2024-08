Blake Lively dva dana nosi iste gaćice: 'Donje rublje ima dvije čiste strane'

Američka glumica Blake Lively (36) u posljednje vrijeme privlači veliku pažnju javnosti zbog izlaska njezinog novog filma "The End of Us". Na promociji filma šestog kolovoza u New Yorku pojavila se u cvjetnoj haljini u kojoj je naprosto blistala, a što se tiče njezinih ostalih modnih kombinacija, do izražaja je došao njezin jednostavniji outfit, a sve zbog donjeg rublja.

U ponedjeljak je Blake odjenula roza top na bretele i plave traperice iz kojih su provirile gaćice marke Versace. Kako kaže, istu kombinaciju odjenula je dan prije, ali je ovoga puta outfit odjenula kako treba.

"Nosila sam ovo jučer", priznala je dok je razgovarala s obožavateljima i fotografima i dodala: "Tada sam nosila donje rublje naopako. Dakle, krivo sam ih obukla i morala sam se iskupiti Versaceu."

Svi se pitaju je li samo okrenula gaće na drugu stranu...

Njezin je potez postao viralan, a komentari na njezin outfit su podijeljeni. I dok su neki ispod objave E.T.-a na Instagramu zaključili da Blake ima odličan smisao za humor, drugi su pisali da se nadaju da je oprala donje rublje prije nego što ih je sljedeći dan ponovno odjenula.

"Nadam se da je ovo čisti par gaća", "Zašto takve stvari govori nepoznatim ljudima na ulici?", "Donje rublje ima uvijek dvije čiste strane", samo su neki od komentara.

