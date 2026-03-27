Glumica, mama i osnivačica kazališta za Net.hr o hit predstavi: 'Kod nas je kao na maturalcu'

Uoči nove izvedbe hit-predstave Mamini sinovi, koja je ponovno na repertoaru 31. ožujka, razgovarali smo s talentiranom glumicom Mateom Elezović Brdar. Ova svestrana umjetnica, koja stoji i iza vlastitog kazališta, posljednjih godina niže uspjehe na sceni, a publiku osvaja energijom, autentičnošću i predanošću svakom projektu.

U predstavi koja je već osvojila gledatelje diljem Hrvatske, Matea tumači čak tri različita lika, donoseći kroz njih niz prepoznatljivih, duhovitih i emotivnih situacija iz svakodnevice. Mamini sinovi tako na sceni spajaju humor i realnost suvremenih odnosa, a upravo je glumačka igra i snažna ansamblska kemija ono što ovu predstavu čini posebnom.

U razgovoru za Net.hr Matea je otkrila kako izgleda rad na projektu koji potpisuje njezin otac Matko Elezović, koliko joj znači zajedništvo s kolegama na sceni, ali i kako uspijeva balansirati između umjetničkog stvaranja, vođenja kazališta i privatnog života.

Foto: HIT TEATAR

Predstava “Mamini sinovi” ponovno je na repertoaru 31. ožujka, možete li nam reći nešto više o ulozi koju igrate u istoj?

U Maminim sinovima igram tri lika, a svaki od njih donosi svoju energiju, svoj karakter i pogled na odnose pa putem njih zapravo prikazujemo različite aspekte suvremenih ljubavnih i obiteljskih dinamika, koje su prisutne u našim životima. To predstavi daje dodatni ritam i živost, a meni kao glumici veliku slobodu igre. Ono što mi je osobito važno u radu na predstavi, kao i kasnije u njezinim scenskim izvedbama, je zajednička glumačka (su)igra s kolegama Petrom Težak i Borkom Perićem koji također utjelovljuje više likova. Iznimno je pozitivno i inspirativno pritom što se naši svjetovi na sceni, ali i privatno nadopunjuju, pa je upravo ta sinergija ansambla ono na što publika reagira, a i moj posao u cjelini čini predivnim iskustvom. Puno puta sam čula od kolega koji rade za Hit teatar da im je na gostovanjima kao na maturalcu. I zaista je, veselo je i radujemo se svakoj izvedbi. Kolegica Kristina Krepela s kojom se mijenjam u izvedbama, donijela je također svoju energiju, baš kao i cijeli naš kreativni tim, a to su prije svega redateljica Ivana Čoh, scenograf Željko Radišić te autor glazbe Neven Šverko. Prijem publike je odličan, u malo vremena imali smo jako puno predstava, obišli puno gradova i prekrasnih dvorana i ponosna sam na naš projekt.

Tekst za predstavu potpisuje Vaš otac Matko Elezović, kako izgleda suradnja unutar obitelji na profesionalnoj razini? Donosi li to više lakoće ili ipak dodatnu odgovornost?

Suradnja unutar obitelji svakako donosi i jedno i drugo. S jedne strane postoji veliko povjerenje i razumijevanje koje olakšava proces, a s druge strane odgovornost uvijek postoji, i to najviše prema publici koja kontinuirano rado dolazi na predstave HIT TEATRA, zatim naravno prema kolegama i svima koji su kreativno sudjelovali u tome procesu, bili oni dio obitelji ili ne. Ipak, ponekad si dopuštam možda malo više kada je riječ o obitelji i našoj suradnji u profesionalnom smislu. Primjerice, neke stvari riješimo 'po dalmatinski', žustro i temperamentno, bez okolišanja (smijeh). Ipak, na kraju uvijek prevladava osjećaj zajedničkog stvaranja i podrške, što je izuzetno vrijedno i važno u našem poslu, ali i privatno.

Foto: HIT TEATAR

Iza Vas je niz uspješnih kazališnih projekata. Kako birate uloge i što Vas danas najviše privlači u jednom tekstu ili liku?

Važno mi je da kroz lik mogu nešto novo otkriti - i o sebi i ljudima općenito. Kao što volim raditi za svoj HIT TEATAR, tako volim raditi i surađivati s drugim kazalištima ili na nekim posve trećim projektima koji mi se svide. Svaka suradnja nesumnjivo donosi novu energiju i kreativne izazove koji me potiču da rastem i kao osoba i kao glumica.

Kao osnivačica i pokretačka snaga vlastitog kazališta, koliko je izazovno balansirati između umjetničkog i organizacijskog dijela posla?

Umjetnički dio je ono što me pokreće, ali organizacijski dio je nužan da bi sustav funkcionirao. Naučila sam s vremenom prihvatiti oba aspekta i pronaći ravnotežu među njima, iako to ponekad znači izlazak iz zone komfora i pristajanje na kompromise. S druge strane, umjetnički dio je cijeli jedan kreativni svemir u kojem uvijek iznova uživam i pronalazim novu inspiraciju. Posebno veseli što tu mogu stvarati bez ograničenja i prema vlastitim idejama.

Foto: Robert Gašpert

Dolazite iz glumačke obitelji, koliko je to oblikovalo Vaš profesionalni put i jeste li ikada poželjeli krenuti nekim drugim smjerom?

Sigurno je imalo velik utjecaj na mene. Mama Jadranka Elezović je godinama profesionalna glumica te još uvijek radi i glumi. Braća su također aktivni u glumačkim vodama i projektima. Od malih nogu sam bila okružena kazalištem, glumcima, rekvizitima, to je bila moja svakodnevica pa je svakako ostavila traga i razvilo ljubav prema kazalištu i glumačkom pozivu. No unatoč tome, svoj sam put morala sama odabrati, a zatim i izgraditi. Mnogo puta u životu sam poželjela biti nešto drugo, a što, to ovisi u kojoj fazi života me pitate (smijeh).

Poznato je da privatni život nastojite držati podalje od očiju javnosti, ali ne skrivate da ste ponosna mama. Pokazuju li Vaša djeca interes za glumom i kazalištem?

Mama sam dvojice dječaka. U slobodno vrijeme se to i vidi na meni, pa ako me negdje privatno sretnete, velika je vjerojatnost da sam blatnjava, a ne glamurozna i da vučem neke lopte sa sobom. Moja djeca zasad pokazuju interes za svime, posebno kada su prijatelji uključeni u neku aktivnost, ta im je odmah najdraža. Za glumu ne vidim poseban interes, a možda ga i ne želim vidjeti (smijeh).

Foto: Robert Gašpert

Na koji način je majčinstvo promijenilo Vaš pogled na posao i život općenito?

Majčinstvo mi je donijelo novu perspektivu i jasnoću prioriteta. Svjesna sam koliko je važno pronaći i imati vrijeme za obitelj, bez obzira na sve profesionalne obaveze i obrnuto, koliko je važno profesionalno i privatno se razvijati. Nikada u životu nije sve savršeno, iako perfekcionist u meni pokušava sve da bude, ali dobro, s vremenom sam prihvatila da nije uvijek tako i to je ok.

Postoji li neka uloga ili projekt koji biste još posebno željeli ostvariti, a do sada niste imali priliku?

Mislim da ne postoji glumac, pa tako ni ja, koji može reći: "To je to, sve sam odglumio." Uvijek postoji neki kotačić koji se okreće i viče: "Još, još, još..." Voljela bih još svašta glumiti.

Foto: Robert Gašpert

Kako izgleda Vaš idealan dan kada niste na pozornici, gdje pronalazite mir i punite energiju?

Vrijeme s djecom, vrijeme s mužem, vrijeme s prijateljima, knjige, putovanja, kina, vježbanje, večere, uh, popis je zapravo dug.

Za kraj, što biste poručili publici koja će Vas gledati u predstavi “Mamini sinovi”?

Dođite se zabaviti, smijati i uživati. Svaka sličnost sa stvarnim likovima je - namjerna. Vidimo se!

