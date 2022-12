Legendarni pjevač Massimo Savić priznao je jednom prilikom da mu je žao što nije prihvatio suradnju tijekom karijere s Branimirom Johnnyjem Štulićem i Goranom Bregovićem koji su, kao i on, postigli veliki uspjeh. Kako je Massimo tada otkrio, Johnny mu je htio biti producent prvog albuma.

"Johnny je htio biti producent prvog albuma Dorian Graya i čim se vratio iz Amerike rekao je to Siniši Škarici. Mislim da je u SKUC-u gledao moj bend. Tad je čak izjavio da je po cijeloj Americi tražio nešto što je tu u Zagrebu. U sljedećih nekoliko dana stigao je poziv od Škarice koji mi je rekao da Štulić želi biti naš producent za naš prvi album "Sjaj u tami". A "Sjaja u tami" još nema, nije ni postojao", rekao je tada on, a onda je progovorio o Bregoviću.

'Nisam se napalio na ideju'

"Bregović je, kad je Alen Islamović izašao iz Bijelog Dugmeta, tražio pjevača. Jednostavno se nismo našli. Ja sam trebao biti taj koji će pjevati kao momci prije mene, postati njihov "copy paste" i onda idemo dalje. Iako je Bregović imao dosta čistu ideju, nas dvojica s gitarama naprijed, nešto kao Rolling Stonesi. Dobra ideja, ali nisam se napalio na to pa je sve ostalo visiti u zraku", rekao je Massimo jednom prilikom i dodao:

"Naravno da mi je žao. Kako ne? Žao mi je što u tom trenutku nismo krenuli raditi nešto dobro i kreativno. Da jesmo, ostavili bismo trag. Trebali smo tada otići u studio i snimiti nešto, a nije se moglo tek tako. Nisi mogao reći: 'Ajmo se naći popodne kod mene doma i snimiti pjesmu'. Morao si se naručiti dane u studiju, sate", rekao je pjevač koji je otkrio kako su slavni glazbenici reagirali na to odbijanje.

'Nitko se nije ljutio'

"Ni Bregović, ni Zoran Redžić, ni bunjar Điđi Jankelić... Nitko se nije naljutio. Nisu imali prliku vidjeti kako bi to funkcioniralo pa nisu imali se zašto ljutiti. Međutim, Goran, koje je jako maštovit čovjek, on je primjetio da bi to moglo jako dobro zvučati. Čuo je to i u svojim mislima, podigao je temperatur cijele priče, ali ja nisam imao dovoljno elana", zaključio je Massimo, a prenosi Espreso.

Podsjetimo, Massimo je preminio u 61. godini, a vijest o njegovoj smrti objavile su njegova supruga Eni i kćer Mirna.