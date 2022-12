Pjevač Massimo Savić (60) preminuo je u Zagrebu, a vijest su na društvenim mrežama podijelile njegova supruga Eni i kći Mirna.

"Naš tata, suprug, ponos i ljubav, Massimo Savić, napustio nas je nakon kratke, ali herojske borbe. Iako je otišao s ovoga svijeta, u našim će dušama živjeti vječno; nasmijan, topao, snažan, pun ljubavi i satkan od umjetnosti. Zauvijek ćemo biti tvoje cure. Eni i Mirna."

Massimo je imao zanimljive ljubavne veze, a neke su bile i s poznatim kolegicama poput Bebi Dol, no on je 30 godina bio u braku s Eni Kondić. On i Eni upoznali su osamdesetih godina u kući aranžera Krešimira Klemenčića. Ona je tada pisala pjesme za Josipu Lisac i druge izvođače.

Imao je i vezu s Bebi Dol

Pjevač je rekao kako je kad je ugledao svoju buduću suprugu pomislio da je "prepametna i prestroga za njega te da mu se činilo da je izvan njegove lige". Zanimljiva je i situacija kada ju je odlučio zaprositi - dok je spavala, uzeo joj je mjeru za prsten, otišao u grad i kupio zaručnički prsten, a kad se vratio kući, kleknuo je pred nju i zamolio je da mu bude supruga.

Massimo je uvijek s divljenjem govorio o Eni te za nju kaže da je najinteligentnije biće koje zna te njegov heroj. Kada su ga pitali koji je recept sretnog braka, Massimo im je jednostavno objasnio:"Treba biti džentlmen, slijediti moralnost te da 'čovjek treba biti čovjek, a ne životinja".

O Eni je uvijek pričao s divljenjem

Massimo je čak jednom prokomentirao što bi da mu brak nije uspješan.

"Uopće ne mogu zamisliti da imam ljubavnicu i da nešto moram skrivati od Eni, razmišljati što ako me netko nazove na mobitel, a Eni se javi. Postoji milijun glupih situacija, a ja sam u Eni našao i suprugu, i majku naše Mirne, i osobu s kojom mogu razgovarati o svemu vezanom uz moj posao", ranije je rekao pjevač i dodao:

"Jedan od važnih recepata za uspješan brak jest držati šlic zatvorenim i onda neće biti pretjeranih problema. Mislim da su žene po pitanju vjernosti poštenije od nas muškaraca, puno rjeđe će izdati partnera, a muškarci kad izdaju nisu ni svjesni što su napravili. Otkako sam shvatio da na bini nisam zato da budem seks-simbol, nego zato da predam određenu emociju, sve tako lijepo funkcionira", zaključio je Massimo.

Kada je riječ o njegovu odnosu s kćeri Mirnom, Massimo je jednom rekao da brzo plane, ali se i vrlo brzo primiri.