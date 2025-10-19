Martina Dulčić o modi i ljepoti: 'Kupovina trendi komada može postati veći trošak nego ulaganje'

Martina Dulčić (22), splitska IT djevojka koja svojim prisustvom na društvenim mrežama privlači pažnju mnogih, svakodnevno dobiva pitanja o svojim beauty trikovima, omiljenim proizvodima i modnim kombinacijama. Njezin Instagram profil nije samo galerija besprijekorno stiliziranih fotografija, već pravi odraz njezine strasti prema modi, ljepoti i zdravom načinu životu. U razgovoru za Net.hr, Martina je podijelila svoje beauty tajne, otkrila je što stoji iza njezinog uvijek besprijekornog izgleda, a progovorila je i o modnim trendovima koji je najviše inspiriraju.

Jeste li ikada isprobali tretmane koji su popularni na društvenim mrežama, poput dermarollinga ili microneedlinga?

Nikada nisam probala tretmane poput dermarollinga ili microneedlinga. Svoju kožu uglavnom njegujem klasičnim rutinama čišćenja, hidratacijom i zaštitom od sunca. Smatram da je važno slušati potrebe svoje kože i birati tretmane koji su za nju prikladni, a ne bazirati se na onom što je trenutačno popularno.

Koji su najčešći problemi s kožom koje ljudi zanemaruju u svom beauty režimu?

Puno je tu faktora zbog kojih mogu nastati problemi s kožom. Moj savjet je da koristite hidratantne proizvode, blage čistače i svakodnevni SPF za zaštitu lica. Također, veliki utjecaj ima nedostatak tekućine i manjak sna zbog čega je jako bitno piti dovoljno tekućine i imati uredan san.

Imate li savjete za one koji žele uvrstiti make-up u svoj dnevni režim, ali nemaju puno vremena?

Osobno se rijetko šminkam, većinom to bude samo korektor i neka lagana kremica. Vodim se time da je "manje uvijek više", zato ne treba pretjerivati i nositi tešku šminku ako nije potrebno.

Koje modne trendove trenutačno najviše volite?

Nisam osoba koja slijepo prati modne trendove. Uvijek kupujem ono što mi se sviđa i u čemu se osjećam ugodno.

Kakav je vaš odnos prema fast fashionu?

I sama kupujem fast fashion odjeću. Najčešće u Zari jer mi se sviđa njihov stil i ponuda. Ipak, svjesna sam da kvaliteta te odjeće nije uvijek najbolja pa kada želim nešto od kvalitetnijeg materijala, to obično tražim u drugim trgovinama

Koji su modni komadi koje smatrate apsolutnim must-have za svaku sezonu?

Volim klasične stvari i najčešće biram jednostavne, elegantne kombinacije. Posebice volim crni sako, a uz to najčešće nosim mokasinke, jer su udobne, praktične i dobro se slažu s različitim kombinacijama.

Što mislite o modnim trendovima koji se brzo smjenjuju - vrijedi li ulagati u takve komade?

Stalna kupovina trendi komada može postati veći trošak nego ulaganje u nekoliko kvalitetnih i bezvremenskih stvari. Trendovi brzo izlaze iz mode, zato za mene ulaganje u trendovske komade ima smisla samo ako ih stvarno voliš.

Kakav je vaš odnos prema investicijskim komadima koji nikada ne izlaze iz mode?

Volim investirati u komade koji nikada ne izlaze iz mode, jer su dugotrajni, klasični i lako se kombiniraju.

Postoji li komad odjeće zbog kojeg ste požalili što ste ga kupili?

Do sada nisam imala situacija u kojima bih požalila zbog nečega što sam kupila jer sve što kupujem biram promišljeno. Kupujem stvari koje mi se zaista sviđaju.

