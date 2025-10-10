Marko Vuletić otkrio točno koliko influenceri zarađuju po objavi

Marko Vuletić, jedan od najpoznatijih domaćih influencera s više od 600.000 pratitelja na Instagramu i TikToku, odlučio je iskreno odgovoriti na pitanja o influenserskom životu koja, kako kaže, mnogi izbjegavaju.

Jedno od najčešćih pitanja koje mu postavljaju glasi: "Dobro, od čega vi zapravo živite?" Marko je objasnio da mu se brendovi uglavnom javljaju putem maila s ponudom za suradnju.

"Brend pošalje upit – želimo da ti probaš naš proizvod, ako ti se sviđa, možemo raditi. Neki prihvate i bez da im se sviđa, a neki prihvate samo ako im se sviđa", rekao je Vuletić.

Koliko zarađuju influenceri?

Na pitanje zarađuju li influenceri doista velike svote, Marko je bio sasvim otvoren: "Od recimo 100 do 4000 eura. Mislim da u Hrvatskoj nema nitko 4000 eura, ali ako ima, dobro za njih, ja nemam", rekao je uz smijeh. Dodao je i da se od društvenih mreža može zarađivati i bez ogromnog broja pratitelja.

"Dovoljno je imati manje od 10.000 pa nadalje", priznao je.

No, influenserski svijet, prema Markovim riječima, ima i svoju tamnu stranu.

"Neki kupuju pratitelje, a ima i onih koji ih kradu jedni drugima. To možete vidjeti po nekim čudnim nazivima profila. Ima i zlih influencera koji drugima namjerno kupuju pratitelje i tako im uništavaju algoritam", otkrio je Vuletić.

Na pitanje planira li se baviti nečim drugim kada prođe trend influensanja, Marko je ispričao da o tome ne brine. "Deset godina još nije prošlo, mislim da će proći tek kad ja poželim odustati, ako poželim", rekao je.

Na kraju je iskreno priznao i da mu ponekad nije lako nositi se s popularnošću.

"Da, često mi bude neugodno kad me ljudi prepoznaju po stvarima koje sam sam objavio. Najčešće po tome koliko sam puta kakao", zaključio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Sunce se vraća, evo do kad će potrajati razvedravanje