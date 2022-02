Domaći glumac Marko Petrić vraća se na male ekrane kao natjecatelj nove sezone showa "Ples sa zvijezdama". Marko je za InMagazin objasnio što ples zapravo za njega znači.

"Ples je za mene način izražavanja emocija, podsvjesna reakcija na glazbu, bilo udaranje ritma nogom ili diskretno ljuljanje glavom ili svjesni pokreti koje tijelo jednostavno mora napraviti kad čuje glazbu", zaključio je Marko.

Marko ima svoj adut za prolaz u daljnje natjecanje.

"Odličnu mentoricu. Nije baš tajna da je već jednom osvojila show", zaključio je. Otkrio je i što očekuje od showa i plesne partnerice.

"Od showa očekujem prvenstveno dobru zabavu, puno uzbuđenja i puno novih pokreta s kojima ću se moći praviti važan na svadbama. A od plesne partnerice očekujem toleranciju, strpljenje i razumijevanje, a ako toga ne bude, očekujem da nosi boksačke rukavice od 20 unca i da ne udara u lice", našalio se glumac.

Vodi zdrav život

Veliki je ljubitelj vježbanja i vodi zdrav život. Priznao je da tu i tamo dobije kompliment zbog izgleda.

"Cijeli život se bavim sportovima, i to zbilja jer to volim. Nije, kao, da moram ulagati ekstra trud da bih se motivirao. A onda nekako s tim ide i san, zdrava prehrana i tako dalje. Tu i tamo padne neka pohvala od ekipe iz teretane, ali rijetko. Moram vam, nažalost, razbiti mit, naime, žene zapravo ne zanimaju mišići, pa tako, ako se i desi da tu i tamo dobijem kompliment, to definitivno nije na račun mišića. A i ne znam o kojim mišićima pričamo. Imam 67 kilograma. A ako ostanem dugo u showu, s obzirom na tempo proba, možda dođem i do 60 kilograma", kaže Marko.

Glumac je već neko vrijeme u vezi s plesačicom Tinom Walme. Otkrio je što ga je kod Tine prvo privuklo.

"Tina je predivna osoba na mnogo razina. I neka na tome ostane", rekao je glumac. Kaže kako je kao klinac želio biti veterinar, a jednog dana bi volio surađivati s Cate Blanchett i Leonardom DiCapriom.

Na kraju je otkrio skriveni talent.

"Mogu svirati bilo koju melodiju lupkajući se prstom po vratu", pohvalio se Marko.