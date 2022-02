Tina Walme koja je na glasu kao naša najseksi plesačica krila svoju vezu s glumcem Markom Petrićem, da bi nakon godinu dana šukanja, u lipnju prošle godine konačno javno potvrdili svoju ljubav.

A sada je jedva dočekala podijeliti vijest da mladi hrvatski glumac dolazi na njen teren.

Nije tajna da je ples moja ljubav i strast, a od danas nije ni tajna da se moja najdraža osoba Marko Petrić natječe u mom najdražem showu Ples sa zvijezdama. You got this! ", napisala je Tina na svojem Instagramu uz zajedničku fotku s Markom koji je jedan od natjecatelja nove sezone showa "Ples sa zvijezdama" koji se ove godine vraća na Novu TV.