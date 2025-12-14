FREEMAIL
PLJUŠTE REAKCIJE /

Thompson objavio snimku iz Zadra - zbog ovoga mu je Tomašević zabranio drugi koncert

Thompson objavio snimku iz Zadra - zbog ovoga mu je Tomašević zabranio drugi koncert
Foto: Matija Habljak/pixsell

Thompson će u zagrebačkoj Areni koncert imati 27. prosinca

14.12.2025.
10:06
Hot.hr
Matija Habljak/pixsell
Popularni pjevač Marko Perković Thompson (59) održao je u subotu drugi veliki koncert u zadarskoj dvorani Krešimira Ćosića, poznatoj i kao Višnjik. Pred velikim brojem obožavatelja, Thompson je izvodio svoje najveće hitove, među kojima su se našle pjesme ''Lijepa li si'', ''Geni, geni kameni'', ''Moj dida i ja'' i mnoge druge koje su publiku dovele do usijanja.

No, najveća euforija nastala je kada je pjevač izveo pjesmu ''Bojna Čavoglave'', a trenutak je dodatno podgrijan kada je, uz zvuke pjesme, Thompson s publikom izgovorio kontroverzni poklič na početku pjesme, a to je - ''Za dom spremni''.

Foto: Sc Višnjik Nenad Opačić

Podsjetimo i da je Gradska skupština Grada Zagreba prije mjesec dana izglasala zaključak da se na prostorima kojima upravlja Grad Zagreb zabranjuje korištenje obilježja, slogana i poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja, uključujući fašističke i ustaške simbole i pokliče. Dakle, izglasanim zaključkom zabranjuje se i uporaba pokliča 'Za dom spremni'.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Thompson će u zagrebačkoj Areni koncert imati 27. prosinca, ali drugi koji je planirao imati dan nakon neće imati jer mu nije dozvoljen upravo zbog pokliča 'Za dom spremni'.

Thompson objavio snimku iz Zadra - zbog ovoga mu je Tomašević zabranio drugi koncert