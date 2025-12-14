Thompson objavio snimku iz Zadra - zbog ovoga mu je Tomašević zabranio drugi koncert

Popularni pjevač Marko Perković Thompson (59) održao je u subotu drugi veliki koncert u zadarskoj dvorani Krešimira Ćosića, poznatoj i kao Višnjik. Pred velikim brojem obožavatelja, Thompson je izvodio svoje najveće hitove, među kojima su se našle pjesme ''Lijepa li si'', ''Geni, geni kameni'', ''Moj dida i ja'' i mnoge druge koje su publiku dovele do usijanja.

No, najveća euforija nastala je kada je pjevač izveo pjesmu ''Bojna Čavoglave'', a trenutak je dodatno podgrijan kada je, uz zvuke pjesme, Thompson s publikom izgovorio kontroverzni poklič na početku pjesme, a to je - ''Za dom spremni''.

Foto: Sc Višnjik Nenad Opačić

Podsjetimo i da je Gradska skupština Grada Zagreba prije mjesec dana izglasala zaključak da se na prostorima kojima upravlja Grad Zagreb zabranjuje korištenje obilježja, slogana i poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja, uključujući fašističke i ustaške simbole i pokliče. Dakle, izglasanim zaključkom zabranjuje se i uporaba pokliča 'Za dom spremni'.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Thompson će u zagrebačkoj Areni koncert imati 27. prosinca, ali drugi koji je planirao imati dan nakon neće imati jer mu nije dozvoljen upravo zbog pokliča 'Za dom spremni'.

