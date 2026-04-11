Marko Kutlić se jednim potezom potpuno transformirao: Fanovi oduševljeni novim imidžom

Poznati hrvatski pjevač Marko Kutlić (30) oduševio je svoje pratitelje na Instagramu potpunom transformacijom izgleda. Glazbenik, koji je godinama bio prepoznatljiv po svojoj dužoj kosi i gustoj bradi, odlučio se za drastičan rez te je na društvenim mrežama podijelio fotografiju na kojoj pozira svježe obrijan. Promjenu je popratio duhovitim pitanjem koje je izazvalo brojne reakcije.

Uz objavu je napisao: „Kažu mi da sam sad mlađi… jel to znači da opet mogu radit iste greške ili?”. Njegova šala na vlastiti račun brzo je naišla na odobravanje publike, koja je u komentarima uglavnom hvalila njegov novi imidž.

Oduševljeni fanovi

Obožavatelji nisu skrivali svoje oduševljenje. Komentari poput „konačno bez brade, puno bolje” i „bezobrazno zgodan” nizali su se ispod objave. Mnogi su se složili s konstatacijom da izgleda mlađe, a jedna je pratiteljica napisala: „Izgledaš mlađe, zgodni Marko Kutliću, predivno izgledaš baš si lip obrijan”.

Spreman za nove profesionalne izazove

Čini se da novi izgled simbolizira i novi zamah u njegovoj karijeri. Kutlić je za ovu godinu najavio brojne nastupe, uključujući koncerte u Tvornici Kulture u Zagrebu i u Rijeci. Vrhunac se očekuje 9. kolovoza, kada je zakazan veliki promotivni koncert s posebnim gostima u sklopu njegove turneje simboličnog naziva „Moram dalje”. Spremnost za nove izazove potvrdio je i nedavnim izlaskom nove pjesme „Uzmi i drugi dio mene”.

