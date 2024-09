Marko Kutlić prosi po cesti u Italiji: Promijenio i ime

Pjevač Marko Kutlićneko vrijeme je izbivao sa scene, a sada se prvi put u dugo vremena oglasio kako bi pozvao svoje pratitelje na Instagramu da zaprate njegov novi profil "Marco Dolore". Novo umjetničko ime izabrao je kako bi se približio talijanskoj publici.

Podsjetimo, Marko je posljednju svoju pjesmu pod nazivom "Nestajem" objavio u siječnju, a od tada mu na društvenim mrežama nije bilo ni traga ni glasa. Ubrzo nakon zatišja na Instagramu, viđen je na ulicama Trsta gdje svirao gitaru dok bi mu neki prolaznici ubacili euro ili dva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram Marko Kutlić

Nedavno se pojavio i na svadbi Matije Cveka.

"Koliko ja znam, ide od grada do grada, putuje. Napravio je jednu ludu i hrabru stvar, vidio sam kako putuje i koliko je truda u to uložio. Ludo je da nema nikakve zadrške. On kad odluči da će nešto napraviti, to stvarno napravi i svi to cijene", rekao je Cvek prije nekoliko mjeseci.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kutlićeva posljednja objava prikazuje ga u ljetnom izdanju. Naime, objavio je videozapis u kojem mazi mačku, vježba i pleše na kiši.

"Ako te sunce ne nađe, nastavi plesati na kiši", dodao je u opis objave, a komentari nisu izostali.

"Fališ Marko, fali tvoj glas, pjesme", "Bravo za autentičnost, bravo što si svoj… nemoj nikada 'prodati dušu vragu' već uvijek brij svoju briju", "Baš si nešto drugačije", "Uživaj dragi Marko i nemoj zaboraviti nas koji te volimo u Hrvatskoj", pisali su mu vjerni obožavatelji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ako je suditi po posljednjih nekoliko objava, Marko trenutno ljetuje u Hrvatskoj, a imao je i par nastupa po našim otocima.

POGLEDAJTE VIDEO: Poljubac najpoznatije pjevačice na svijetu i pobjednika Superbowla