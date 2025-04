Marko Grubnić priznao kako se nosi s kritikama za Photoshop: 'Uvijek prvo pogledam...'

Večernjakova ruža okupila je kremu hrvatske estrade prošli petak, a među njima se našao i Marko Grubnić (42). Modni stilist mnogih poznatih lica izdvojio je vrijeme kako bi nam ispričao kako on gleda na modu Hrvatica, tko mu je sve zapeo za oko tu večer te kako se nosi s kritikama oko navodnog uređivanja fotografija. Poznat po svojoj iskrenosti, priznao je i kako se nosi s godinama, s obzirom na to da je nedavno proslavio svoj 42. rođendan.

Grubniću, koji godinama suvereno vlada modnom scenom i pomiče granice stylinga poznatih Hrvatica, kritike su, kaže, odavno prestale biti tema. Posebno one koje se tiču njegova izgleda i eventualnog photoshopiranja fotografija.

Foto: Instagram Ljubav prema estetici i perfekciji nikada nije skrivao, a njegovi profili na društvenim mrežama pravi su dokaz njegove posvećenosti svakom detalju.

"Jako dobro se nosim s tim. Vrlo rijetko ih uopće čujem. Davno sam prerastao fazu u kojoj bi me pogađali komentari ljudi koje ne poznajem. Uvijek prvo pogledam tko govori, pa tek onda što govori", rekao nam je Marko. Dodao je kako se naučio zaštititi od negativnosti i usmjeriti energiju na ono što ga čini sretnim.

"Do mog srca dolaze samo lijepe stvari, lijepe priče. A ako nešto i jest negativno – samo produžim dalje i radim po svom, jer tako vidim svijet. I meni je tako lijepo", zaključio je.

A da je zaista u svom najboljem razdoblju, potvrđuje i njegov pogled na godine. Nedavno je napunio 42, a čini se da nikad nije bio zadovoljniji sobom.

"Možda se to i ne čini tako, ali ja sam zapravo vrlo opušten. Obožavam svoje godine. Sad sam u fazi kad stvarno uživam u životu, u svemu što sam postigao. Trebalo mi je deset godina da naučim reći "ne", i sad to znam. I jako sam ponosan na to", iskreno je priznao.

Foto: Instagram Grubnić je otvoreno priznao da voli urediti fotografije, vjerujući da svaka objava mora biti pravo umjetničko djelo koje ostavlja dojam.

Generalni stil Hrvatica nije želio previše komentirati jer smatra da nije na njemu da sudi.

"Svaka roba ima svog kupca. Generalno možemo pričati o trendovima, ali komentirati nečiji konkretan izgled, haljinu, outfit – to nije moj stil. Tko sam ja da nekome sudim? Ako je netko nešto obukao, netko je za to uložio svoj novac, trud, energiju. I ja to poštujem", objasnio je stilist.

Ipak, nije mogao ne primijetiti neke od upečatljivih modnih izdanja s Večernjakove ruže.

"Nisam stigao sve vidjeti, ali Jelena Perčin bila je jako lijepa. Jelena Rozga također", rekao je i dodao kako su "večeras Jelene stvarno zablistale".

