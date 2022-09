Stilist Marko Grubnić priredio je svojoj majci Branki Grubnić glamuroznu zabavu povodom rođendana i fotke s ročkasa je podijelio na Instagramu.

"Sretan rođendan Branka Grubnić. Ti si kraljica mog srce. Moji otkucaju srca. Volim te cijelim svojim srcem i trebam te cijelom svojom dušom. Hvalati što si najbolji učitelj, zaštitnik, moja vodilja, najbolji prijatelj i fantastična mama... Popis je beskrajan. Ti si moja inspiracija. Moja kraljica. Mjesec mojim zvijezdama. Ti imaš toliko talenata, a jedan od njih je to da me činiš najsretnijom i najvoljenijom osobom na svijetu, hvala ti za to. Dugujem ti sve što sam i nikada ti neću moći objasniti koliko te volim i poštujem. No, svaki dan ću se truditi pokazati ti to. Neka ti je najsretniji rođendan", napisao je Grubnić.

Marko je s majkom Brankom rođendan slavio dekorom u znaku kina, kokica i sličnih stvari koje aludiraju na filmsku umjetnost. Branka je za ovu priliku nosila crvenu haljinu i crvene štikle.

"Oćeš meni organizirati rođendan", pitala je jedna pratiteljica. Druga je Marka jako nahvalila: "Predivno. Riječi koje bi svaka majka poželjela čuti od svog sina. Svaka čast".