Marko Grubnić je na ljeto 2020. godine objavio da se zaručio, a javnost se u međuvremenu počela pitati kada će stati pred oltar i izreći sudbonosno da.

Iako je po pitanju svog ljubavnog života vrlo tajnovit, u najnovijem intervjuu za IN Magazin otkrio je u kojoj fazi je njegovo vjenčanje.

"Kroz život sam se uvijek trudio tražiti sreću u raznim situacijama i u malim stvarima, nije to samo klišej, to je zaista tako. Ja sam našao te male stvari koje su zaista velike. Kockice u mom životu su se posložile kada sam se najmanje nadao", kazao je te nadodao: "Imao sam situaciju sa svojim zarukama i to je bilo lijepo, ali nije mi se svidjela situacija nakon zaruka, ljudi su si previše dali za pravo, čak su slali i neka videa po gradu i nije mi bilo ugodno što to nisam imao pod kontrolom i tada sam rekao da ću sve važne događaje u životu skrivati od drugih ljudi".

Svojim misterioznim odgovorom natuknuo je i kako se vjenčanje možda već i održalo.

"Ne znam što čekate, možda je to već učinjeno. Sve je moguće, ja sam vrlo vješt. Treba postaviti granicu jer kad si javna osoba, ljudi misle da si javno dobro pa sam si dao za pravo zadržati za sebe neke intimne stvari o svojem životu", samozatajno će Marko.

U nekoliko je situacija opisao i kako zamišlja vlastito vjenčanje.

"Ja sebe vidim, ne znam da li baš sad u bijelom, ali jako svijetlo, jako prozračno, neformalno. Već sam rekao da neću imati odijelo i leptir mašnu. Vrlo vjerojatno ne jer je to nekako naša želja da to vjenčanje bude opušteno i da ga pamtimo cijeli život. Ne želim pamtiti da me žuljala cipela. Sve će biti svijetlo, bijelo i nadam se samo tirkizno more. To je to", rekao je.