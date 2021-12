O tome koliko mu Maja vjeruje kad su u pitanju modni komadi kaže i ovako: "Maja nema što nije isprobala. Ja nekako iz svoje frustracije, želje, ja to sve nekako kroz nju filtriram. Ona to sjajno iznosi", pohvalio je Modni Mačak svoju najbolju prijateljicu. Vrckavu pjevačicu ne samo da nećete dvaput vidjeti u istom izdanju, nego svaki sljedeći outfit dijametralno je suprotan od prethodnoga, a za to je zaslužan upravo on. "Beskrajno mi vjeruje i to je nešto na što sam najponosniji u životu, dogovorimo se oko datuma snimanja spota, a ona pojma nema što će obući u svom vlastitom spotu, dakle do te mjere mi vjeruje". Na slici iz 2013. vidimo ih na Pool partyju u Hotelu Solaris nadomak Šibenika.