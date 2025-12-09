Marko Bošnjak otkrio gdje živi nakon odlaska iz Hrvatske: 'Baš mi je trebalo preseljenje'
Predstavnik Hrvatske na Eurosongu 2025. godine, pjevač Marko Bošnjak (21), početkom listopada šokirao je javnost otkrivši tada kako napušta Hrvatsku i Zagreb. U emotivnoj objavi s aerodroma na Instagramu otkrio je kako se nakon sedam godina života u Zagrebu seli, te progovorio o izazovima s kojima se suočava na osobnom i kreativnom planu.
"Koliko god sam želio da Balkan bude moj dom i koliko god se želio osjećati prihvaćeno ovdje, to ipak nije išlo. Trebam napraviti ono što je najbolje za mene", kazao je tada Marko koji nije otkrivao kamo se seli. U narednim tjednima detalje svoje svakodnevice držao je za sebe sve do sada kad je odlučio otkriti gdje sada živi.
Putem Instagram Aska odgovarao je na pitanja pratitelja kojima je, između ostalog, otkrio kako je nakon odlaska iz Zagreba promijenio dvije države te kako trenutačno živi u Berlinu u kojem je svojedobno već živio.
'Mentalno sam se posložio'
"Je li se sve lagano počelo slagati i ići na bolje, od kako si se preselio? Ljubim te", napisao mu je netko od obožavatelja na što je Marko odgovorio:
"Mentalno sam se posložio i nabrijao za nadolazeću godinu. U kreativnom sam procesu i polako sastavljam svoj bendić u Berlinu. U siječnju snimam prvih pet pjesama za album i to mi je najveći fokus trenutačno. Vjerujem da ću se vratiti na scenu jači i pametniji nego prije, i baš baš mi je trebalo preseljenje da dođem do te točke, jako sam zaglavio u Hrvatskoj".
Stiže li na Doru 2026.?
Nadalje, nekog od pratitelja je zanimalo i hoćemo li Marka gledati na Dori 2026. u ulozi gostujućeg izvođača na što je on otkrio kako za sada nema informacija o tome.
"Još uvijek nisam dobio poziv da krenem pripremati nastup, ali se slobodno možete javiti organizatorima da se pobrinemo da do toga i dođe", poručio je Bošnjak.
