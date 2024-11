Maris Stella Badrov Josipović: 'Nagrade mi nisu bitne, stvaram platformu za osnaživanje žena'

Na nedavnom prestižnom gala eventu u Podgorici, Maris Stella Badrov Josipović, osnivačicu Estrella Beauty i Estrella Beauty Academy, ponovno su nagradili-ovaj put za razvoj poduzetništva u beauty industriji, a dodjela nagrada održala se u organizaciji Beauty & Business Montenegro. Ova iznimna poduzetnica, koja je zahvaljujući nepogrešivom poslovnom instinktu stvorila svoje poslovno carstvo, ovim priznanjem dodatno je učvrstila status poslovne liderice regije.

Osim nagrade za poduzetnicu godine, Maris Stella Badrov Josipović postala je prošli tjedan i Top World Master za permanentni make-up (PMU), čime je još jednom dokazala svoju stručnost i predanost beauty industriji, a njezino carstvo ljepote „ Estrella Beauty „ proglašen je i među najboljih 10-Top World Beauty Brand te je salon i dobitnik prestižnog Oscara 2024/2025,a dodjela Oscara održati će se početkom sljedeće godine u hotelu Hyyatu u Beogradu.

Stella je svojim radom i vizijom postavila visoke standarde, čineći Estrella Beauty pionirom u području inovativnih tretmana i tako je dovela i „Nanopigmentaciju obrva i usana“ i u Hrvatsku koji su najtraženiji tretmani u salonu. ''Nagrada koju sam dobila potvrda je našeg truda i strasti prema poslu, ali i motivacija za dalje unapređivanje. Ključ je u inovacijama, kvaliteti i ljubavi prema biznisu. Ako radite s ljubavlju i stalno se trudite biti bolji, uspjeh će doći kao prirodan rezultat“, ističe Stella, koja je s regionalnim poduzetnicama sudjelovala i na panelu „Kako stvoriti održiv biznis“.

Stella je karijeru započela kao stručnjakinja za marketing, zatim je otvorila uspješnu agenciju za zapošljavanje koja danas posluje s mnogim partnerima širom regije i koju je i na posljetku uspješno i prodala u samom vrhuncu posla. Maris Stella je i vlasnica uspješne prijevozničke tvrtke koje zapošljava više od stotinu radnika ,a bave se izvanrednim prijevozom,vip i shutlle prijevozom te organiziranim prijevozom za proslave i slično što je čini snažnim igračem u sektoru transporta i logistike. Pitali smo je koji joj je najdraži posao-odgovorila je: ''Svi, nikada ne bih radila posao koji ne volim i koji me ne ispunjava''.

U rujnu je u Beogradu također dobila nagradu za Najuspješniju poduzetnicu Balkana za 2024.godinu. ''Vlasnica sam i prijevozničke tvrtke koja se bavi shutlle i vip prijevozom najviše.Među tolikim brojem muškaraca prepoznati trud u ovoj branši za mene je bio pozitivan šok, jer koliko god mi to priznali ili ne, na Balkanu žene još nisu u prednosti u odnosu na muškarce u biznisu. No, mi smo dokaz da je sve moguće, stoga nastavite raditi na svojim snovima i potaknite i druge žene da se ohrabre upustiti se u svoju poduzetničku priču“, izrekla je uspješna hrvatska poduzetnica nakon što je primila pehar čime je izazvala ogroman pljesak cijele dvorane.

Ona je poznata i po svom edukativnom doprinosu industriji ljepote, postavši Internacionalni Grand Master edukatorica za beauty tretmane i business. Estrella Beauty & Academy, koju vodi, jedina je akademija regije akreditirana od međunarodnog instituta sa id kodom i njeni polaznici dobivaju internacionalne certifikate koji im vrijede u čitavom svijetu. ''Naša je misija osnažiti beauty profesionalce i pomoći im da izgrade uspješne karijere. Kroz naše edukacije, polaznici ne stječu samo tehničke vještine, već i potrebnu motivaciju za napredak u beauty branši“, naglašava Stella.

Maris Stella također aktivno doprinosi osnaživanju žena u poslovnom svijetu. Kao dobitnica prestižnih regionalnih nagrada, organizira i dodjelu Best of the Best nagrada za žene poduzetnice, koja će se održati 3. prosinca u hotelu Sheraton u Zagrebu po prvi puta u Hrvatskoj, a također sprema i prvi Beauty business kongres koji do sada nije bio nikada organiziran u Hrvatskoj no nije htjela ulaziti u detalje.

''Želimo odati priznanje ženama koje su svojim radom pomakle granice poslovnog svijeta i inspirirati novu generaciju liderica. Podupiranje žena u poslovnom svijetu za mene je ključno - zajedno smo pokretačice rasta i stabilnosti“, ističe Stella. Nagrada Best of the Best osigurava platformu za prepoznavanje žena koje svojim vizijama i hrabrošću kreiraju nove prilike, unapređuju poslovno okruženje i jačaju ekonomski razvoj. Maris Stella vjeruje u moć zajedništva i suradnje među poduzetnicama, jer samo tako možemo postići dugoročan uspjeh i održiv rast. Posvećenost izvrsnosti i inovacijama Maris Stella Badrov Josipović ističe kako njezin poslovni uspjeh počiva na inovacijama, kvaliteti i stalnoj težnji za napretkom. S njezinim uspjesima u biznis svijetu, Stella nastavlja biti inspiracija mnogim poduzetnicima. Njezina predanost kvaliteti, obrazovanju i osnaživanju žena u poslovnom svijetu čini je jedinstvenom lidericom.

