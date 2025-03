Pjevač grupe Vigor Mario Roth (43) u razgovoru s nama otkrio je kako je glazba postala njegov životni poziv još od malih nogu. S godinama je stekao neprocjenjivo iskustvo, a ističe da su mu najvažniji trenuci oni kada publika zaboravi na brige. Osim toga, rekao nam je i kako ga nije zaobišla ni smiješna situacija s turneje, a riječ je o padu s bine pred 2000 ljudi koji je s vremenom postao smiješna anegdota. Također je otrkio i čime bi se u životu bavio da nije odabrao glazbenu karijeru, a kako kaže, moguće je da bi u tom slučaju bio voditelj na televiziji jer uživa u radu s ljudima.

Kako je započela vaša glazbena priča i kako ste se pridružili grupi Vigor?

U grupu sam došao 2000. godine i od tada, mogu reći, kreće neka nova era benda. Ja sam bio jako mlad, imao sam nepunih 20 godina kada sam stigao i sve je to bilo novo za mene, iako sam se bavio pjevanjem od malih nogu. Oduvijek sam znao da će glazba biti moj životni put i imao sam tu sreću što sam došao u bend koji je već tada imao jako puno posla. Mi smo prvo počeli sa svadbama i to je ono što je mene oblikovalo danas. Tu sam naučio sve o ovom poslu jer kada pjevate svaki vikend, kada odrađujete ''praksu'' toliko dugo i toliko često, tada stječete i znanje i zvanje.

Grupa Vigor poznata je po energičnim hitovima, postoji li pjesma koja vam je osobno najdraža i zašto?

Meni su sve naše pjesme podjednako drage i sve ih volim na potpuno jednak način. Glazba je zvonka radost. U našim pjesmama ljudi pronalaze dio sebe, uz naše pjesme se vesele, plešu ali i plaču. To je bogatstvo glazbe. Ona u nama budi one najljepše emocije i mi se trudimo stvarati, odnosno snimati pjesme koje bude te najljepše emocije. Sve što sam do sada snimio, snimio sam i otpjevao sa srcem i dušom. Mislim da u današnje vrijeme, u kojem živimo, a koje nije dobro niti malo, treba dati ljudima pozitive i radosti. Cilj glazbe je dirnuti srca jer glazba je hrana ljubavi.

Inspiraciju za pjesme često crpite iz života, postoji li neka pjesma koja je nastala iz vaše osobne priče?

Kako ne. Svako tko se izražava na takav način uvijek crpi inspiraciju iz vlastitog života, ali i iz života ljudi oko nas. Ja, kada pišem, uvijek crpim inspiraciju iz života meni dragih ljudi i njihove trenutne situacije i njihovih životnih priča. Uvijek govorim da ako ne znamo kako i što, promatrajmo pojave prirode i ljude oko sebe i to će nam dati jasne odgovore i inspiraciju. Inspiracija nikad ne dolazi sama od sebe. Ona je u nama, ali je sami ne možemo pokrenuti. Kao što jedan kamen ne može upaliti vatru dok ga drugim kamenom ne udarimo, tako i inspiracija neće doći dok nam netko drugi ne pomogne kako bi tu iskru i stvorili.

Koji nastup ili koncert vam je ostao u najljepšem sjećanju i zašto?

U ovih 13 godina zaista ih je bilo na pretek. Svaki naš koncert je predivan i pun lijepe energije, a to je i sama bit svega. Da svaki put ispričate neku novu priču vašom glazbom i vašom pjesmom. Meni je najuspješniji koncert onaj nakon kojega dobijemo poruke tipa: "U životu mi nije lako i imam pregršt problema zbog kojih bi mogla danima plakati zaronjena u jastuk, ali kada dođem na vaš koncert zaboravim na sve probleme i kući odlazim puna radosti u srcu." Mislim da je to najljepša potvrda što neki izvođač može dobiti.

Publika vas voli zbog vaše energije na pozornici, imate li neki poseban ritual prije izlaska na binu?

Mi smo ljudi energetska bića i tako djelujemo na svijet i ljude oko sebe. Netko ju ima malo, netko dovoljno ili previše. Nemam poseban ritual prije koncerta, ali se recimo volim malo povući od ostatka benda nekih petnaestak minuta prije početka da zaboravim na sve svoje probleme koje imam, da ih ostavim po strani i da našoj publici priredim noć za pamćenje jer su zbog toga i došli.

Kako balansirate između zahtjevnog koncertnog rasporeda i privatnog života?

Ako se dobro organizirate u životu, onda sve ide lako. Cilj ravnoteže između poslovnog i privatnog života je imati ispunjen život izvan posla. Došao sam u period života kada biram svoje prioritete i određujem što je uistinu važno, a što ne. Čovjek mora pronaći vrijeme za sebe i to vrijeme provesti kvalitetno. Nemam veliki krug prijatelja, poznanika da, ali prijatelja ne. Nisu svi iskreni prema vama i ne žele vam svi lijepo. Zato biram s kime se družim i tko ima pristup mom najužem krugu. Briga za mentalno zdravlje je najvažnija i upravo zbog toga ono što možemo je da ga provedemo u što ljepšem i boljem okruženju, u lijepom društvu i kvalitetnom sadržaju radeći ono što nas usrećuje. Uživam ponekad u tišini, uz neki film ili seriju i naravno uživanje u svojoj obitelji i najbližim prijateljima.

Kakvu glazbu privatno volite slušati?

Volim slušati sve ono što u meni budi najljepša osjećanja, bez obzira o kakvoj glazbi se radi. Glazba je lijek za dušu i u svakoj pronađem komadić sebe. Nebitno o kojem žanru se radi. Glazba je univerzalni jezik i to po emociji. Ako mi se koža ježi na nešto, onda znam da je to za mene dobro i da moje tijelo uživa jer ima reakciju. Ona je izvor radosti, ali je i najbolja utjeha za tužne ljude.

Postoji li neka situacija s turneja ili iz studija koja vam je posebno smiješna ili nezaboravna?

Svakako moj pad sa bine na koncertu u Žminju. Mislio sam da se to meni ne može dogoditi, ali se dogodilo (smijeh). Žao mi je što to nema zabilježeno, što ne postoji snimka toga jer je zaista bilo presmiješno. Koliko god se čovjek trudio ne biti smotan, uvijek postoje te neke situacije gdje budemo smotani itekako. Pao sam između dva bas bina pred 2000 ljudi, dobro se izubijao, ali sam se ustao i nastavio koncert kao da se apsolutno ništa nije dogodilo.

Nedavno ste izbacili novu pjesmu pod nazivom 'Kad te vidim'. Što vam je bila inspiracija i kako je izgledao put od ideje do nastanka pjesme?

Glazba mi je uvijek inspiracija. Ja pišem stihove na glazbu jer me sama melodija dovede do potrebne inspiracije. Nisam od onih koji prvo napišu tekst pa onda dođe melodija. Glazba je ta koja me vodi do stihova. Kada dobijem samo demo s melodijom, onda ju slušam danima kod kuće, u autu, u prirodi i stihovi sami izlaze iz mene. Tako je bilo i sa ovom pjesmom. Aleksandar Tarabunov, inače makedonski pjevač i kantautor, mi je poslao melodiju koja me sama vodila prema stihovima. Inspiracija je uvijek ljubav. Ljubav je pokretač svega. Ja volim ljubav. Ja sam zaljubljen u život i zaljubljen u ljubav jer ona u nama budi sve ono najljepše i najiskrenije.

Gdje vidite sebe u nekom narednom periodu u budućnosti, očekuje li se još projekata ili možda neka suradnja?

Vidim se tu gdje i jesam. U glazbi, u pjesmi. To je moj život i moja životna misija. Oduvijek je bilo tako. Od malena. Neki kasnije upoznaju svoju svrhu, onako kroz život. Ja sam to znao od svoje šeste godine kada si potpuno svjestan svog postojanja. Naravno da u tim godinama ne znaš apsolutno ništa o životu, ali ja sam znao već tada što u meni budi lijepa osjećanja i kada se ja najbolje osjećam. Uz glazbu. Što se tiče novih pjesama i novih projekata, svakako će ih biti ove godine, možda i malo više nego do sada. Imamo spremnih nekoliko novih pjesama u ladici na kojima smo marljivo radili protekle godine i samo čekamo trenutak kako ćemo koju pustiti van iz te ladice. Volim organiziranost u poslu i volim kada je sve posloženo.

Da se recimo ne bavite glazbom, čime bi se najradije bavili odnosno u kojem području se najviše možete zamisliti?

Teško pitanje jer sam ja satkan od glazbe. Glazba je u meni, ja sam glazba. Da se ne bavim time, vjerojatno bih radio na televiziji kao voditelj ili nešto slično. Volim televiziju, volim biti s ljudima, volim raditi s ljudima iako je to ponekad prenaporno, ali ja u svemu pronađem ljepotu. Život je prebrz i prekratak i zato treba raditi samo ono što nas usrećuje i što nas čini boljim ljudima. Nebitno o kojem poslu se radi. Ako voliš svoj posao i ako ga obavljaš časno i pošteno, tada ništa nije teško.

