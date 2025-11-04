Nakon godinu dana Mario Mandarić zatvara restoran, evo razloga

Mario Mandarić (34), poznati chef i poduzetnik, ponovno mijenja smjer u svojoj karijeri. Nakon što je nedavno napustio restoran Noel, jedini zagrebački lokal s Michelinovom zvjezdicom, Mandarić je potvrdio da Bistro 96 privremeno zatvara svoja vrata u glavnom gradu.

Francuski koncept seli preko granice

Bistro 96, poznat po autentičnoj francuskoj kuhinji, uskoro će se otvoriti u susjednoj državi pod istim imenom i konceptom. Kako je otkrio Mandarić, riječ je o strateškom potezu kojim širi poslovanje na međunarodno tržište.

„Selimo, ali ne gasimo priču. Bistro 96 nastavlja dalje, samo na novoj adresi,“ potvrdio je za portal Dobra Hrana.

Slična odluka donesena je i za rovinjsku podružnicu, koja je zatvorena krajem ljetne sezone. Detalji o lokaciji Bistroa 96 u susjedstvu bit će objavljeni naknadno.

Promjene u vlasništvu i novi partneri

Nakon što su Nikola Ljubojević i Oliver Ljubojević izašli iz vlasničke strukture, Mandarićev udio preuzeo je strani investitor i njegov dugogodišnji prijatelj. Novi partner donosi međunarodno iskustvo, a njegov brat - iskusni kuhar koji je radio u nekima od najboljih svjetskih restorana - preuzet će ulogu glavnog chefa u novom prostoru.

Mandarić ističe da se sada fokusira na razvoj vlastite konzultantske tvrtke i sve veći broj međunarodnih kulinarskih projekata koji zahtijevaju njegovu punu posvećenost.

Novi projekti na vidiku

Iako zagrebački Bistro 96 prestaje s radom, Mandarić otkriva da se planira vratiti u Zagreb već iduće godine s novim konceptom. Detalji o novoj lokaciji bistroa u susjednoj državi još nisu poznati, no chef najavljuje i potpuno novi gastronomski pothvat koji će, kaže, iznenaditi mnoge.

