Hrvatski pjevač te televizijski i radijski voditelj boluje od rijetkog genetskog poremećaja albinizma.

Mario Lipovšek - Battifiaca, cijeli se život bori s albinizmom i nuspojavama koje albinizam donosi.

Nitko ga nije htio u ekipi

Naime, velika nuspojava albinizma je oslabljen vid, a mnogi završe u potpunosti slijepi nakon određenog vremena. Battifiaca se ipak drži toga kako je sretan što je unatoč tome sačuvao svojih 20% vida.

Prisjećajući se svog djetinjstva, uspomena koja mu prva pada pred oči je upravo ona sa školskog igrališta;

"I danas pamtim sliku iz djetinjstva gdje stojim u hladu jer ne smijem na sunce dok se ostala djeca kupaju u moru te koliko sam žarko želio igrati nogomet, ali me nitko nije htio u ekipi jer nisam vidio loptu.

No, djetinjstvo u Lovranu bilo je predivno, iako sam često osjećao sve te poglede koji kao da govore: drugačiji si", govori Batiffiaca za Gloriu.

Iako ima znatno oslabljen vid, isto nadomješta nevjerojatnim sluhom te ljude pamti fokusirajući se isključivo na njihov glas, a ne kao što je uobičajeno na crte lica.

Tvrdi da jednom kada čuje boju glasa svog novog kolege ili kolegice, osobu je zapamtio zauvijek.

Ferlin i Battifiaca - Zvijezde pjevaju

Tako je, nažalost, zapamtio i glas kolege Roberta Ferlina koji je zajedno s njim sudjelovao u poznatom Showu Zvijezde Pjevaju gdje se Mario našalio s Robertovim manjkom pjevačkog talenta:

"To je otprilike kao da mene slabovidnog netko podučava preciznom streljaštvu. No, odlično se zabavljamo i nadam se da barem to uspijevamo prenijeti publici."

Mentor je bio mnogim poznatim licima

Uz pjevačko mentorstvo, zaslužan je i za mentorstvo mnogim televizijskim zvijezdama koje gledamo u udobnosti vlastitoga doma uz šalicu kave, što bez Battifiace ne bi bilo moguće.

Jedni od njih su Ana Radišić, Davor Garić, Belma Džomba.

Bez obzira na titulu šefa koja mu je prepisana, Mario je uspio stvoriti prijateljski odnos sa svakim od njih, pa se tako i dalje svi međusobno druže i odlaze jedni drugima na privatna važna događanja.

Albinizam je navodno naslijedio od prabakine bake koju su u selu zvali Belica i nosila je maramu preko očiju jer joj je smetalo svjetlo.

Tada se za albinizam nije znalo.

Opisuju ga kao humorističnog i šarmantnog

Battifiaca je na sveopće čuđenje i dalje sam. Odnosno, nije u nikakvoj romantičnoj vezi.

Svjestan je kako mu je njegov genetski poremećaj donio dosta nesigurnosti u njegovom životu, ali unatoč tome posjeduje dobre kvalitete kao što su humor i šarm. Kad kažu, ne lažu; "Humorom smo doveli djevojku na pola puta do kreveta".

Unatoč tome, Mario je čvrsto uvjeren kako žena koja mu priđe samoinicijativno, nije normalna!

Uz pomoć kolegice završio školu!

Biljana Balogović Bago, susjeda, prijateljica iz školskih klupa kojoj ima čast biti vjenčani kum, zahvaljuje se na svemu što je učinila za njega tijekom svih ovih godina, a najviše na tome što je 'čitala i učila naglas'.

Uvjeren je kako mu je njezino učenje, s obzirom na njegovu slabovidnost, pomoglo;

"Učila je čitajući naglas, a ja sam sjedio pokraj nje i pamtio"

Radio mu s godinama sve više odgovara

Imajući na umu dugogodišnje iskustvo na radiju i televiziji, posao na radiju s godinama mu je privlačniji;

"Što sam stariji, radio mi je draži jer se ne moram dugo spremati za posao, a pritom mogu izbjeći odlazak na frizuru i šminku".