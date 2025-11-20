Mario Battifiaca cijeli život vodi bitku s rijetkim poremećajem

Voditelj, glazbenik i komičar Mario Lipovšek Battifiaca (54), koji je široj publici poznat po dugogodišnjoj karijeri u radijskom, televizijskom i glazbenom svijetu danas slavi 54. rođendan.

Život s rijetkim poremećajem

Battifiaca je jedan od tek dvadesetak tisuća ljudi na svijetu koji žive s albinizmom, stanjem koje uzrokuje manjak melanina u koži, kosi i očima. Poremećaj često donosi i ozbiljne probleme s vidom, što prati i njega od najranijeg djetinjstva.

Kako je ranije ispričao za Story, najveća prepreka u svakodnevici mu je slabovidnost: "Ostalo mi je manje od 20 posto vida. Na daljinu još nekako funkcionira, ali za sitne stvari poput čitanja – tu bez povećala ne ide."

Izazovi, ali i snalažljivost

Iako priznaje da stanje nosi mnoge teškoće, Battifiaca ističe kako se tijekom života naučio prilagoditi. Odličan sluh i sposobnost pamćenja glasova pomažu mu u poslu, a iskustva iz djetinjstva, u kojem se susretao s nerazumijevanjem i zadirkivanjem, dodatno su ga ojačala: "Djeca znaju biti okrutna, ali to te nauči kako se nositi s prozivkama i brže sazriješ."

Uspješna karijera unatoč preprekama

Podsjećamo, rođen je u Rijeci, a prve glazbene korake napravio nakon studija u Opatiji. Nastupao je na brojnim festivalima, a triput se predstavio i na Dori.

Sa Robertom Ferlinom dvaput je ostvario značajne uspjehe – 2022. pobijedili su u showu “Zvijezde pjevaju”, a 2024. izveli su duet “Vodu piti trizan biti”.

Građani ga pamte i po kultnom humorističnom projektu “Bijele udovice”, kojeg je vodio s Davorom Jurkotićem, a upravo taj format proslavio ga je diljem Hrvatske.

