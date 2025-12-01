Marina Opačak Bilić o stilu i javnom životu: 'Ljudi komentiraju što nosim, a ne što radim'

Iako je njezin mandat u Hrvatskom saboru prestao 16. svibnja 2024. godine, Marina Opačak Bilić, jedno je od prepoznatljivijih imena na domaćoj političkoj sceni. U Sabornici je djelovala kao zastupnica u 10. sazivu te je bila članica Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Osim političkim djelovanje, Marina Opačak Bilić pažnju javnosti i medija redovno je privlačila i svojim odjevnim kombinacijama u Saboru, a upravo o toj temi sada je progovorila za Net.hr. U razgovoru nam je otkrila nešto više o svojoj ljubavi prema modi, ali se dotaknula i dvostrukih mjerila kada su u pitanju muškarci i žene u javnom prostoru.

Foto: Patrik Macek/pixsell

Kako biste opisali svoj modni stil – više klasičan, moderan ili nešto između?

Rekla bih -sportska elegancija. Apsolutno sam uvijek za klasiku koja je bezvremenska i uvijek može proći te se u klasičnim modelima najbolje osjećam i najlakše ih kombiniram. Ne isprobavam novitete nego idem na sigurno. Volim jednostavne i udobne komade i najčešće biram obući nešto u čemu vrlo lako mogu iz poslovnog stila prijeći u opušteni dnevni look, tu bih naglasila blagodat današnjeg vremena u kojem moda dopušta odjenuti odijelo na tenisice, što svakodnevno i radim. Prijepodne uz odijelo obujem finu salonku, a poslijepodne samo nabacim tenisice, tako se i dalje osjećam lijepo odjevena uz maksimalnu udobnost. Volim pristupačne, kvalitetne komade koji su nosivi i lako se mogu uklopiti u moj svakodnevni stil i obveze.

Koliko vam je važno kako se odijevate u političkom kontekstu? Je li to dio poruke koju šaljete?

Smatram da način odijevanja u političkom kontekstu nije presudan, ali svakako nosi određenu poruku. Odjeća pokazuje poštovanje prema institucijama, ali i autentičnost osobe. Tu se ja osobno vodim onom narodnom „za crkvu – crkveno“, trudim se da moj stil bude u skladu s prilikom, ali i s mojim vrijednostima – jednostavan, pristupačan i iskren, jer vjerujem da ljudi prepoznaju kad netko pokušava biti ono što nije. Nažalost, u mom slučaju se često više komentiralo što nosim nego što radim ili govorim, i to me baš znalo frustrirati. Voljela bih da se više pažnje posvećuje sadržaju, jer iza svake odjevne kombinacije ipak stoje rad, odluke i odgovornost.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Imate li omiljeni komad u ormaru koji uvijek "spašava dan"?

To je uvijek nešto crno. S malom crnom haljinom ili dobrim tamnim odijelom se ne može pogriješiti, a u tome se i osjećam najbolje. Od dodataka bih izdvojila remen oko struka. Nisam od onih žena koje kupuju cipele i torbice, volim imati dobar remen i on mi „spasi“ bilo koju kombinaciju.

Kako birate outfite za javne nastupe ili važne političke događaje? Imate li stilista ili to radite sami?

Za moj stil zbilja nije potreban stilist. Rekla bih da je potrebno upoznati sebe te pronaći i znati uskladiti odjevne komade s onim što doista pristaje građi tijela. Često iako mi neki komad bude primamljiv, uvijek zastanem i razmislim je li to za mene. Recimo svilene košulje s volanima su prekrasni komadi, ali ja ih osobno ne nosim, imala sam par pokušaja ali jednostavno nije išlo.

Imate li "modni grijeh" iz prošlosti kojeg se sad s osmijehom sjećate?

Modni grijeh? Sigurna sam da se svima dogodio. No takve situacije samo su me naučile da je manje često više.

Foto: Patrik Macek/pixsell

Kako izgleda vaša beauty rutina ujutro prije radnog dana?

Ujutro se držim jednostavne rutine - volim se spremiti brzo, bez puno koraka. Osnovna njega, malo kreme i obavezno maskara bez koje rijetko izlazim iz kuće. Brzo, lako i dovoljno da se osjećam svježe, uz maskaru, olovka za usne koju samo utapkam mi je neizostavan korak. Koristim vrlo malo proizvoda, nekada sam kupovala svašta, često proizvode koji bi mi samo stajali i skupljali prašinu, ali sada sam puno selektivnija, ne isprobavam novitete samo zato što su popularni i biram samo ono što mi stvarno treba. Ipak, za posebne prilike volim se dotjerati i tada je full make-up neizostavan.

Imate li proizvode ili brendove kojima ste godinama vjerni?

L'Oreal Infallible puder je proizvod koji ne mijenjam godinama – odgovara mi njegova tekstura i postojanost.

Što vam je važnije – skincare ili makeup?

Više sam make-up tip. Ne pratim moderne skincare trendove koji uključuju desetke koraka — danas je ponuda preplavljena serijama seruma, maski i tonika, u čemu se lako izgubim. Po tom pitanju sam ipak stara škola. Naravno, njega kože je važna, ali za mene je make-up taj koji mijenja dojam i daje mi osjećaj da sam spremna i dotjerana.

Foto: Patrik Macek/pixsell

Imate li neki ritual koji vam pomaže da se osjećate dobro u svojoj koži, čak i kad je dan stresan?

Ako mi dan nije počeo kako treba, čista kosa je moj spas. To je nešto što mi daje osjećaj samopouzdanja. Čak i ako mi outfit nije savršen, uz čistu i urednu kosu odmah se osjećam svježije i bolje, spremno za sve što dan donese.

Koji je vaš stav prema estetskim zahvatima i pritisku savršenog izgleda u javnom životu, jesu li žene pod prevelikim povećalom u tom kontekstu?

Estetske zahvate podržavam u onoj mjeri u kojoj su korisni da se osoba osjeća samopouzdanije. Ako će određena korekcija pomoći nekome da promijeni nešto što mu smeta i doprinijeti da se osjeća bolje u vlastitoj koži, zašto ne. Pretjerivanje i mijenjanje osobnog opisa nije mi privlačno te smatram da sve što prelazi granicu prirodnog gubi privlačnost. Naravno javni prostor nam servira, tj. bombardira nas savršenim slikama, ali ne treba se zavaravati. Iza svih tih slika žive se normalni životi, a mjerila još uvijek nisu jednaka za nas žene u odnosu na muškarce koji će u javnom prostoru češće biti ocijenjeni prema stručnosti, uspjehu ili karizmi. No, vjerujem u vrijeme pred nama i nadam se da će se s vremenom stvari mijenjati nabolje te da će se žene u javnosti vrednovati sve više po svom radu, a manje po izgledu.

POGLEDAJTE VIDEO: Bili smo u pizzeriji i otkrili zašto je pizza toliko skupa: 'Troškovi stalno rastu'