Marina Abramović (79) se raspričala o seksu s 21 godinu mlađim partnerom

Srpsku konceptualnu umjetnicu Marinu Abramović prvenstveno znamo zbog njezinih umjetničkih projekata, ali i zbog slobodnog duha kojim neopterećeno živi uoči 80. rođendana.

Povodom postavljanja izložbe "Balkan Erotic Epic" bavila se balkanskom erotikom i mitovima plodnosti, a na pitanje njemačkih medija Der Spiegel odgovorila je o važnosti i snazi seksualne energije.

Kako je objasnila, seksualnu energiju, prema njezinom mišljenju koristimo na različite načine: ona postaje ljubav i nježnost ili agresija i nasilje.

"Bavila sam se ritualima plodnosti iz Makedonije, Albanije, Bugarske, Rumunije, Grčke i Turske. Falusi i vagine su se štovali još od osmog do desetog stoljeća. Čak i pri sadnji krumpira ili na vjenčanjima se prizivala snaga seksualnosti. Spolni organi simbolizirali su smisao života. Danas se sve smatra pornografskim, ženska tijela se posramljuju. To smatram veoma tužnim", navela je 79-godišnja Abramović.

Govoreći o svom odrastanju u Srbiji, otkrila je kako se seks smtrao "prljavim", a tijekom formativnih godina borila se s kompleksima o vlastitom izgledu - mislila je da je premršava te da joj je nos prevelik.

"Odmah kada sam počela raditi performanse, jer tada nisam predstavljala svoje lično tijelo, nego univerzalno tijelo. Odjednom mi je bilo svejedno kako izgledam, važniji je bio koncept. Ta energija me potpuno izliječila", objasnila je dodavši da je tek oko 29. godine života počela razumijevati erotiku, a da je napunivši 50 godina počela uživati u vlastitom tijelu.

Osvrnuvši se na seksualnost, otkrila je: "Imam partnera koji je 21 godinu mlađi i imamo redovan seksualni život. To mi daje mnogo energije i blagostanja. Zaista je divno. Želim biti uzor ženama u mojim godinama" te dodala kako se ne planira držati društvenih normi: "Seksualno sam na vrhuncu svog života. Možda time mogu nekima biti uzor."

Podsjetimo, srpska umjetnica svjetske reputacije prva je žena koja je u 264 godine povijesti britanskog Royal Academy of Arts dobila samostalnu izložbu i prva žena koja je u 100 godina dobila Zlatnog lava Bijenala u Veneciji.

