Iako je ljubavna veza Marina Miletića i Kristine Krepele sasvim jasna, zaljubljeni par sada ju je potvrdio službeno i na svojim Instagram profilima.

Točnije, to je učinio kontroverzni Mostovac, s obzirom na to da je Krepeli nedavno hakiran Instagram profil pa je Marin na svom Instagram profilu podijelio njen novi s molbom da je svi zaprate iz vrlo zanimljiva razloga.

"Bilo bi potpuno suludo ne zapratiti jednu predivnu glumicu. Dragoj mi je neki zločesti lik hakirao profil, nije pristala na ucjene i sve je pokrenula na novo. Podržite mi ju i zapratite. U svakom slučaju - posebna je Kristina i vrijedi svake pažnje", napisao je političar uz emotikon s očima u obliku srca.

Naime, glumica je nedavno postala sam jedna u nizu hakerskih žrtvi. Hakirali su joj i izbrisali profil, a onda tražili novac da bi ukradeno i vratili na što ona nije pristala.

Miletić i Krepela nedavno su viđeni zajedno i na proslavi u hotelu Esplanade, gdje je svima bilo jasno da između njih ima nešto više od prijateljstva.

"Iskreno, nisam ni imala pojma da su domaći mediji to prenijeli, prijateljica mi je javila. Ja ništa ne otvaram i ništa ne gledam, pogotovo kada se piše o meni. To je neko moje pravilo. Čak niti kritiku. Imam ljude kojima vjerujem što se tiče profesionalne kazališne i filmske kritike, a druge stvari o sebi zaista ne čitam. Dobro da se prenijelo jer se nadam da će pomoći i drugima i u krajnjoj liniji policiji da možda uhvati one koji to rade", rekla je Krepela nedavno za Story.