Marijana Mikulić: 'Imam tri sina i ozbiljno sam zabrinuta za to gdje ih odgajam'

Glumica Marijana Mikulić (43) majka je trojice sinova, Ivana, Andrije i Jakova. Glumica često dijeli trenutke iz svakodnevice na društvenim mrežama, a ovoga puta se osvrnula na odgoj. Kako kaže, zabrinuta je za odrastanje svojih sinova u Hrvatskoj.

"Muškarci mogu menstruirati. Muškarci se mogu osjećati kao žene. Muškarci su žrtve jer su zlostavljali sve oko sebe. Muškarci i kad su, kao, isključeni jer su zlostavljači - snimaju filmove i dobivaju medijski prostor", započela je glumica.

'Gdje smo pogriješili?'

"Dobrodošli u Hrvatsku. Imam tri sina i ozbiljno sam zabrinuta za to gdje ih odgajam jer ih odgajam da su muškarci. Imaju jaja i logično - nemaju menstruacije. Ali da trebaju isto tako imat mu*a i biti zaštitnici i preuzimati odgovornost za svoje postupke. Učim ih još štošta, što pravi frajeri trebaju znati, ali pravi frajer i muškarac u punom smislu te riječi. Danas u Hrvatskoj izgleda nije poželjno biti", dodala je.

"Pitam se pitam kad i gdje smo pogriješili kao društvo. Ja sam žena, takva sam se rodila. I ne frajeru s jajima, ti nisi, ti si muško! Ne dam ti moja prava za koja su se one prije mene, prave borkinje za ženska prava, desetljećima borile! A ove koji se nazivaju muškarcima, ove koje sam gore spomenula, njih dalje ne treba ni komentirati, previše prostora je dobio. Pardon, su dobili", zaključila je glumica.

