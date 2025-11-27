Marija Šerifović oštro prokomentirala odnose na estradi, dotakla se i velike hrvatske zvijezde

Estrada je oduvijek budila poseban interes javnosti – svaki potez, svaka izjava i svaki odnos među zvijezdama promatraju se pod povećalom. Sada je o nekim svojim kolegama, ali i odnosima na sceni, progovorila jedna od najvećih srpskih glazbenih zvijezda, Marija Šerifović (41), te bez zadrške otkrila što doista misli.

''Ono osobno, kako ja osjećam: prvo se ne dira u Lepu Brenu, a onda se ne dira u Olivera Dragojevića. Ovaj napaćeni Balkan veću zvijezdu nije imao, niti će je imati'', rekla je Marija i dodala:

''Ja sam ta generacija, Brena je bila superzvijezda kad sam imala sedam, deset godina. Meni je Lepa Brena privatno to, a i poslovno. Svakome tko uspije ili barem pokuša ponoviti takav uspjeh – svaka čast. Ali mislim da ne može, nismo geografski i politički složeni da imamo takve potencijale. Tako da, Brena i Oliver – to je to'', istaknula je Marija, javlja Kurir.

Svojedobno je otvoreno govorila i o svojim kolegama, pritom ne štedeći riječi za one koji i dalje nastupaju, iako bi, kako je poručila, već odavno trebali biti u mirovini.

'Neka sadi cvijeće ako mu je dosadno'

''Divim se nekim svojim kolegama. Meni je strašno kad vidim – sjedi poluživ, umoran, ne liči ni na što, a pjeva. Pa ako nisi zaradio za sve te godine… Ne znam što da kažem. Neka sadi cvijeće ako mu je dosadno. Eto, moja majka Verica, dao Bog, zna pjevati, lijepo pjeva. Evo, sad prvi put javno govorim o tome. Rekla sam joj: “Verice, nećeš više pjevati.” I bilo joj je teško. Odgovorila mi je da želi imati svoj novac, da ne želi ovisiti o meni. Ja sve to razumijem'', rekla je svojedobno, piše Kurir, pa dodala:

''Rekla sam joj: “Majko, moj novac je u nekom sefu, negdje, u kovertama. Samo lijepo odeš, uzmeš i živiš kako želiš'', rekla je Marija za kraj.

