Marija Šerifović bila je odlično raspoložena pri dolasku na snimanje nove sezone takmičenja "Zvezde Granda".

Puno se nagađalo o nastavku prijenosa natjecanja, no žiri se jučer okupio u standardnom broju.

Medijima je komentirala incident koji se dogodio u kolovozu, kada je Šerifović otkrivši nevjeru djevojke podivljala nasred ulice u Beogradu.

"Ne mogu reći da se kajem. Da mi je žao što sam nekoga probudila, jest. Ali, rekla bih i da ste svi vi ovdje ljudi od krvi i mesa, imate dušu, organe, emociju, pa netko to izražava ovako ili onako. Je li primjereno, sigurno nije, ali nikada ne bih mijenjala nijedan svoj najiskreniji pokret ili potez za bilo što neiskreno, falš, fejk. To sam ja, to je to", kazala je Šerifović koja se još jednom ispričala onima koje je probudila te svom automobilu, prenosi Nova.rs.

'Poludjela' zbog nevjere

Podsjetimo, izvor je za Kurir krajem kolovoza ispričao detalje. "Do sukoba je došlo zbog klasične ljubomore. Marija je bila s prijateljicom i partnericom u svom automobilu. Sve je bilo u redu do trenutka kada je partnerica priznala prijevaru. Tada je Šerifović poludjela. Izgubila je kontrolu, zaustavila je vozilo da ne bi napravila prometnu nesreću i počela histerizirati." Naime, pjevačica je ranije za srpske medije priznala: "Iako se to nikoga ne tiče, primila sam jednu privatno lošu informaciju. Jedini kome se trebam ispričati je moj automobil i svi koje sam možda probudila."