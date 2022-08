Marija je poslije postala dio žirija u showu 'Zvezde Granda'. Gledateljima je pjevačica u showu poznata po žestini, no jednom je rekla za srpske medije kako nije onakva kakvom se čini. "Ljudi me doživljavaju bezobraznom, bahatom, drskom, bezobraznom, ali ja nisam takva! Puno me toga može pokolebati. Samo sam brzopleta, nemam živaca i ne volim spore ljude. Ranjiva sam i emotivna, možda sam emotivnija od svih koje poznajem, ali lakše mi je da sama, bez igdje ikoga, procesuiram stvari koje me dovode u takvo stanje", kazala je Marija.